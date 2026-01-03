Что посмотреть на зимних каникулах: лучшие мультики

Зимние каникулы — это идеальное время, чтобы отвлечься от повседневных дел и окунуться в мир сказочных приключений. Просмотр атмосферных мультфильмов стал доброй традицией, объединяющей разные поколения у экранов.

Современная анимация предлагает множество сюжетов: от классических поучительных историй до драйвовых рождественских приключений. Такие ленты помогают поверить в чудо и напоминают о важности семейного уюта и поддержки. Каждый мультфильм из списка OBOZ.UA имеет особый шарм и неповторимую праздничную энергетику. Выбирайте свою историю и наслаждайтесь каждой минутой отдыха в кругу близких.

Гринч (The Grinch, 2018)

Яркая история о зеленом существе, которое больше всего ненавидит праздники и планирует украсть Рождество у жителей Хтовска. Однако искренность маленькой девочки способна растопить даже самое холодное сердце.

Ужас перед Рождеством (The Nightmare Before Christmas, 1993)

Культовая лента Тима Бертона о короле ужасов Джеке Скеллингтоне, который случайно попадает в город Рождества. Он решает попробовать себя в роли Санта-Клауса, что приводит к невероятным и несколько жутких приключений.

Бэби Босс: Рождественский бонус (The Boss Baby: Christmas Bonus, 2022)

Праздничный эпизод о приключениях необычного малыша-руководителя, который оказывается на Северном полюсе. Вместе с полярными эльфами он пытается спасти дух Рождества и наладить работу праздничной корпорации.

Секретная служба Санта-Клауса (Arthur Christmas, 2011)

Сын Санта-Клауса, неуклюжий Артур, отправляется в сверхважное путешествие, чтобы доставить последний подарок, который забыли вручить ребенку. Мультфильм открывает тайну того, как современный Санта успевает развезти подарки по всему миру за одну ночь.

Элиот — самый маленький олень Санты (Elliot the Littlest Reindeer, 2018)

Маленький конь Элиот мечтает стать частью элитной команды Санта-Клауса и занять место одного из ушедших в отставку оленей. Это вдохновляющий рассказ, что большие мечты могут осуществляться независимо от твоего роста.

Полярный экспресс (The Polar Express, 2004)

Мальчик, который сомневается в рассказах о чудесах, отправляется в магическое путешествие на поезде прямо в дом Санты. По дороге он находит новых друзей и получает доказательства того, что чудеса существуют для тех, кто в них верит.

Смоллфут (Smallfoot, 2018)

В центре сюжета — молодой йети, который случайно обнаруживает существо, ранее считавшееся мифическим — человека. Это открытие переворачивает жизнь сообщества снежных людей и заставляет их по-новому взглянуть на окружающий мир.

Спасти Санту (Saving Santa, 2013)

Эльф-изобретатель Бернард пытается защитить секрет Санты от коварного миллионера с помощью машины времени. Его ждут динамичные прыжки во времени и ответственность за судьбу всего праздника.

Рождественская история (A Christmas Carol, 2009)

Экранизация классического произведения Диккенса о скупом Эбенезере Скрудже, к которому наведываются три духа Рождества. Это путешествие по прошлому, настоящему и будущему помогает герою переосмыслить свою жизнь и стать лучше.

Стражи легенд (Rise of the Guardians, 2012)

Герои детских сказок объединяются в одну команду, чтобы противостоять злому духу, который хочет украсть у детей надежду и веру в чудеса. Каждый из стражей использует свои уникальные силы для защиты радости малышей по всему миру.

Ледяное сердце (Frozen, 2013)

Принцесса Анна вместе с отважным Кристофом и забавным снеговиком Олафом отправляется на поиски своей сестры Эльзы. Это трогательная история о силе сестринской любви, способной растопить вечный лед.

