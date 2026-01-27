Что посмотреть на Netflix: 3 сериала, которые захватят ваше внимание

Стриминговые платформы продолжают бороться за внимание зрителя, предлагая все больше контента после того, как громкие премьеры начала года уже были просмотрены. Когда криминальные триллеры вроде "Его и ее" (His & Hers) постепенно уступают место новым фаворитам, встает вопрос выбора следующего захватывающего сериала.

Огромный каталог Netflix может сбить с толку, поэтому мы отобрали три проекта, которые идеально подходят для вечернего просмотра. В подборке – варианты для поклонников легких романтических историй, для фанатов остросюжетных детективов и для любителей классических семейных комедий.

Каждый из этих сериалов имеет свою уникальную атмосферу и уже успел завоевать расположение критиков. Позвольте себе окунуться в новые миры, не теряя времени на долгие поиски идеального шоу.

На грани возможностей (Finding Her Edge, 2026)

Эта свежая романтическая драма уже стала настоящим хитом среди ценителей историй о взрослении. Сюжет, основанный на романе Дженнифер Якопелли, рассказывает о талантливой фигуристке Адриане Руссо и ее партнере Брейдене Эллиоте.

Чтобы получить желанное спонсорство и спасти свою карьеру, пара решает притворяться в любви, однако грань между игрой и настоящими чувствами быстро стирается. Критики называют сериал идеальным выбором для зимних вечеров, отмечая его легкость, эстетичность и приятную динамику отношений между героями.

Мы – Апшоу (The Upshaws, 2021-2026)

Для тех, кто ищет качественный юмор, на платформе появился седьмой и завершающий сезон ситкома "Мы – Апшоу". История темнокожей семьи рабочего класса из Индианы, которая пытается найти путь к успеху без всяких инструкций, за пять лет своего существования стала настоящей классикой жанра.

Благодаря блестящей игре Майка Эппса и Ванды Сайкс, сериал получил восемь номинаций на премию "Эмми". Сейчас лучшее время, чтобы пересмотреть путь этой семьи от начала до конца, наслаждаясь остроумными диалогами и жизненными ситуациями, в которые попадают герои.

Последователи (The Following, 2013-2015)

Если вы настроены на что-то более мрачное и напряженное, обратите внимание на сериал "Последователи" с Кевином Бейконом в главной роли. Сюжет разворачивается вокруг ужасного открытия: по всей территории США действует разветвленная сеть серийных убийц, объединенных в настоящий культ вокруг харизматичного лидера.

Бейкон мастерски воплощает образ опытного агента, который пытается остановить этот хаос. Несмотря на то что сериал дебютировал более десяти лет назад, он остается образцовым образцом психологического триллера, который держит в напряжении до последней минуты.

