"Черная пантера" возвращается: когда выйдет третий фильм и кто в главной роли

Экшн из вселенной Marvel "Черная пантера" возвращается с третьей частью и новым главным героем. Дэвид Джонссон получил роль новой Черной пантеры и сыграет сына Т’Чаллы.

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Известна и дата премьеры фильма. Издание Variety сообщило, что в мировой кинопрокат картина выйдет 15 декабря 2028 года. Лента расскажет о взрослении персонажа Джонссона, принца Т’Чаллы II, которого зрителям впервые показали ещё ребеенком в картине "Черная Пантера: Ваканда навсегда".

Режиссер Райан Куглер вернется к работе над третьей частью. Свои роли вновь сыграют Летиция Райт (Шури) и Уинстон Дьюк (М’Баку). Об этом фанатам Marvel сообщили во время презентации компании на панели Hall H в рамках развлекательного фестиваля Comic-Con.

В фильме "Черная Пантера: Ваканда навсегда" Райт взяла на себя роль Черной Пантеры после смерти своего коллеги по съемочной площадке Чедвика Боузмана, став главной героиней кинокомикса. Боузман, сыгравший Т’Чаллу в первой части, скончался от рака толстой кишки в 2020 году, когда ему было всего 43 года. Именно в это время Куглер работал над сиквелом. Работу решили не останавливать, а Т’Чаллу II представили как сына Т’Чаллы и Накии (Люпита Нионго) в фильме "Ваканда навсегда". Джонссон, который воплотит на экране темнокожего африканского супергероя, недавно снялся в фильмах "Чужой: Ромул" и экранизации романа Стивена Кинга "Долгая прогулка".

Первый фильм "Черная Пантера", вышедший в 2018 году, собрал 1,3 миллиарда долларов в мировом прокате. Главные роли в нем исполнили Боузман, Райт, Люпита Нионго, Форест Уитакер, Майкл Б. Джордан, Данай Гурира и Анджела Бассетт. Лента получила семь номинаций на премию "Оскар", в том числе за лучший фильм, став первой картиной о супергероях, которой это удалось. В итоге фильм завоевал три золотые статуэтки – за лучший дизайн костюмов, лучшую работу художника-постановщика и лучшую музыку к фильму.

"Черная Пантера: Ваканда навсегда" после выхода в 2022 году собрала 859 миллионов долларов по всему миру и продемонстрировала один из самых прибыльных кассовых стартов в постпандемический период, заработав 331 миллион долларов за первый уик-энд в мировом прокате. Фильм был номинирован на пять "Оскаров", а номинация Анджелы Бассетт за лучшую женскую роль второго плана стала первым случаем в истории, когда актриса из фильма Marvel была выдвинута на эту премию.

Поклонникам Marvel не придется долго ждать, чтобы снова увидеть Райт в роли Черной Пантеры, ведь она вошла в грандиозный актёрский состав фильма "Мстители: Восхождение Доктора Дума". Фильм выйдет в кинотеатрах уже 18 декабря.

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