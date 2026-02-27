'Бриджертоны': чем закончился четвертый сезон, когда выйдет продолжение и чью историю рассказали в пятой книге

26 февраля на стриминговом сервисе Netflix вышли последние серии четвертого сезона костюмированного сериала "Бриджертоны". В конце концов зрители получили ответ на интригующий вопрос, смогли ли построить отношения Бенедикт Бриджертон и горничная Софи, а также увидели неожиданные изменения в жизни главных персонажей.

Финал проекта оказался очень контрастным, ведь тогда как одни герои смогли преодолеть общественные предубеждения и стать счастливыми, другие потеряли самых дорогих. Что показали в заключительных эпизодах "Бриджертонов 4" и что известно о следующем сезоне, читайте в материале OBOZ.UA.

Судьба главной пары сезона

С первой серии четвертого сезона проекта Софи предстала перед аудиторией как служанка без статуса, которая была совершенно неподходящей парой для Бенедикта Бриджертона. Мачеха девушки, Араминта, постоянно скрывала правду о ее происхождении, но все кардинально изменилось в финале.

Выяснилось, что Софи является внебрачной дочерью аристократа, который оставил ей большое наследство и хотел обеспечить хорошее будущее. Однако на пути этому стала Араминта. Она обманом решила присвоить себе имущество и разрушить статус падчерицы, однако, когда правда всплыла на поверхность, отношение к Софи сильно изменилось.

Семья Бриджертонов несколько подкорректировала информацию о происхождении девушки, называя ее родственницей лорда Пенвуда. Королева все же разрешает Бенедикту Бриджертону заключить брак с Софи. Влюбленные сыграли уютную свадьбу в загородном поместье, закрепляя чувства поцелуем.

Трагедия в жизни Франчески

А вот в личной жизни Франчески Бриджертон все сложилось не так ярко. В конце шестого эпизода внезапно умирает муж аристократки Джон Стирлинг, оставляя ее одинокой и разбитой. В это сложное время Франческа Бриджертон находит утешение в кузене покойного возлюбленного Микаэли. Они постепенно начинают чувствовать близость друг к другу, что, похоже, испугало родственницу Джона Стирлинга. Микаэла внезапно сбегает из Лондона, даже не попрощавшись с Франческой Бриджертон.

Отношения Виолетты Бриджертон и лорда Андерсона

Начиная с конца первой части четвертого сезона зрители наблюдали за стремительным развитием романа между Виолеттой Бриджертон и лордом Андерсоном. В определенный момент они даже приняли решение обручиться, но до свадьбы так и не дошло. Виолетта захотела снова стать "беззаботной" женщиной, какой была когда-то, и не ограничивать себя никакими обязанностями, тогда как лорд Андерсон ставил в приоритет крепкое партнерство. В конце концов они решили уважительно разойтись.

Продолжение сериала

Создатели "Бриджертонов" официально подтвердили, что проект будет продлен на 5 и 6 сезоны. Ожидается, что релиз новых эпизодов состоится в 2027 году, однако точная даты или хотя бы главные герои остаются в секрете. Однако можно предположить, что следующий сезон будет посвящен Элоизе Бриджертон, ведь именно о ней рассказали в пятой книге.

Согласно событиям в романе, девушка, которая привыкла к независимости, решила покинуть Лондон и поехать к незнакомцу – сэру Филиппу. Он ищет мать для двух невыносимых детей, а Элоиза – приключений, которых так не хватает в ее жизни.

