'Бриджертоны' 4 сезон часть 2: когда и где смотреть все серии

Первая половина четвертого сезона сериала "Бриджертоны" от Netflix оставила фанатов в напряжении – Бенедикт встретил Леди в серебряном, но так и не отыскал таинственную незнакомку в реальной жизни. Уже через несколько дней зрители узнают, встретятся ли они и суждено ли им быть вместе.

Блог Tudum, посвященный проектам Netflix, напомнил – продолжение истории самой загадочной пары шоу выйдет на стриминге 26 февраля в 10:00 по Киеву. Как и предыдущая часть, финал сезона будет содержать четыре серии. Все они станут доступными к просмотру одновременно.

Сюжет четвертого сезона "Бриджертонов" напоминает несколько переиначенную сказку о Золушке. В первой серии свободолюбивый холостяк Бенедикт на балу-маскараде, который устроила его мать Вайолет, встречает загадочную девушку. Эта встреча нарушает его покой и заставляет начать поиски своей Леди в серебряном среди представителей высшего света, однако он ищет совсем не там. Его таинственная избранница – это Софи Бек, трудолюбивая горничная, которая вновь появляется в его жизни в самый неожиданный момент. Как становится понятно в конце первой части, Бенедикт и Софи смотрят на мир совершенно по-разному.

Шоураннер Джесс Браунелл отмечает, что Бенедикт живет в мире фантазий, в то время как Софи ежедневно сталкивается с суровой реальностью. Эти персонажи находятся на противоположных полюсах, и вместо того, чтобы кто-то один полностью изменился, для совместного счастья им обоим нужно встретиться где-то посередине. Смогут ли они пойти друг другу навстречу, чтобы дать расцвести собственным чувствам? На этот вопрос и должны дать ответ последние серии четвертого сезона "Бриджертонов".

Тизер сериала намекает, что завершится история Бенедикта и Софи чем-то очень горячим. Мы видим в кадре полную воды горячую ванну и камин, в котором горит пламя. Так что смогут ли две противоположности найти компромисс и построить счастливые отношения, узнаем уже 26 февраля.

