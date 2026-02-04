'Бриджертоны 4': Netflix заинтриговал горячим трейлером второй части

Пока фанаты сериала "Бриджертоны" горячо обсуждают первую часть четвертого сезона любимого шоу, Netflix не дает им заскучать в ожидании продолжения. Тизер следующих эпизодов намекает, что в кадре будет горячо.

Ролик, который анонсирует вторую часть историю Бенедикта Бриджертона (Люк Томпсон) и Софи Бек (Эрин Ха) был представлен на всех социальных платформах Netflix. Поклонникам сериала советуют зарезервировать дату 26 февраля для просмотра еще четырех эпизодов нового сезона.

По сюжету, в первых сериях Бенедикт встречает на бале-маскараде своей матери Вайолет загадочную девушку. Эта встреча заставляет его начать поиски своей "Леди в серебряном" по всему городу, однако он ищет не там, где следует. Его таинственная незнакомка – это Софи, трудолюбивая служанка, которая вновь появляется в его жизни в самый неожиданный момент. Финал первой части четко дает понять: Бенедикт и Софи смотрят на мир совершенно по-разному.

Шоураннер сериала Джесс Браунелл объясняет этот конфликт так: Бенедикт живет в мире фантазий, тогда как Софи сталкивается с жестокой реальностью. По ее словам, эти герои находятся на противоположных полюсах, и для того, чтобы их любовь расцвела, обоим нужно пройти путь навстречу друг другу и встретиться посередине. Настоящие чувства возможны лишь там, где фантазия сочетается с реальностью, и героям придется принять обе эти стороны.

Тизер продолжения намекает, что разные взгляды не станут помехой пылкой страсти между этими двумя. Более того, драму будет подогревать разный социальный статус влюбленных. Смогут ли аристократ и служанка быть вместе? Какие секреты могут повлиять на их отношения? Обо всем этом фанаты "Бриджертонов" узнают в четверг, 26 февраля, когда на Netflix станет доступной вторая часть нового сезона.

