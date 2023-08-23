Больше не узнать! Как изменилась актриса фильма "Все женщины – ведьмы" и какую страшную трагедию ей пришлось пережить. Фото

Пропустить хотя бы одну серию "Все женщины – ведьмы" в 2000-х считалось преступлением. Прю, Пейдж, Фиби и Пейпер были всенародными любимицами, на которых хотели быть похожими все девушки.

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Актриса Роуз Макгоуэн, в сериале Пейдж, сейчас кардинально изменилась. Ее карьеру поставила на паузу страшная авария, из-за которой Макгоуэн пришлось перенести много операций. OBOZREVATEL рассказывает о том, как сложилась судьба знаменитости.

Успехи в карьере Макгоуэн омрачались и проблемами в личной жизни. В любви актрисе не везло. Роуз некоторое время встречалась с Мэрилином Мэнсоном – эпатажным рок-певцом, затем была в отношениях с режиссером Робертом Родригесом. Роуз вышла замуж за художника Дэви Детейла, но отношения закончились крахом. Супруги развелись через два года брака.

Сейчас Макгоуэн 49 лет и в ее внешности мало что осталось от Пейдж из "Все женщины – ведьмы". В 2007 году актриса попала в аварию, которая навсегда изменила ее лицо.

Знаменитость была в очках и в результате удара стекло сильно повредило ей кожу. Впоследствии она отважилась на пластику, где хирурги работали над ее глазами, скулами, бровями. Из-за трагедии карьера актрисы была под угрозой и Макгоуэн несколько лет не выходила на публику. Недавно Роуз завела отношения с девушкой по имени Сиенна.

Знаменитость в сериале "Все женщины – ведьмы" была шатенкой с выразительными глазами и широкой улыбкой. Сейчас Макгоуэн коротко постриглась и перекрасилась в блондинку. У нее более пухлые щеки, заметная ринопластика и подтяжка лица.

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