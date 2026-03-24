'Барашек Шон и чудовище из Мохнявой долины': представлен трейлер и постер новой части франшизы приключений для всей семьи

24 сентября на большие экраны украинских кинотеатров выходит анимационная семейная комедия "Барашек Шон и чудовище из Мохнатой долины" из любимой во всем мире франшизы о барашке Шоне от многократно отмеченной наградами британской студии Aardman, которая сейчас празднует свое 50-летие.

Видео дня

В новом приключении барашка Шона Хэллоуин оказывается под угрозой, ведь на ферме Мосси Боттом происходит беда: неуклюжий Фермер уничтожает любимую тыквенную грядку стада. Полный решимости все исправить, Шон превращается в "сумасшедшего ученого", но его выходки быстро выходят из-под контроля. Когда Фермер исчезает, а в лесах Моссингема начинает блуждать загадочный зверь, Шон и его стадо должны спасти ситуацию.

Барашек Шон – это очаровательный озорник, который обожает неожиданности, переворачивает правила игры и всегда успевает удивить зрителей своей непредсказуемостью.

А еще в мире Шона важную роль играет пародия: узнаваемые отсылки, аллюзии и "пасхалки" делают истории еще интереснее.

Феномен, который покорил мир

Первые две части франшизы о барашке Шоне вместе собрали в мировом прокате 147 миллионов долларов, закрепив ее статус как одного из самых успешных семейных анимационных проектов.

Франшиза получила широкое признание критиков и стабильно получает положительные отзывы от ведущих мировых медиа, в частности BBC, The Washington Post и The New York Times, которые отмечают ее уникальный визуальный язык, остроумный юмор и редкую способность сочетать простоту с глубокой эмоциональностью.

Новое приключение для всей семьи

Это совершенно новое, веселое, остроумное и немного жуткое приключение, созданное для зрителей всех возрастов.

Шон возвращается – и на этот раз перевоплощается в сумасшедшего ученого в новом динамичном приключении: смотрите "Барашек Шон и чудовище из Мохнявой долины" с 24 сентября в кинотеатрах!

Об Aardman:

Анимационная студия Aardman – одна из основателей современной стоп-моушн анимации, создающая полнометражные фильмы, сериалы и рекламные проекты с 1976 года. В целом Aardman имеет 4 "Оскара" (за "Creature Comforts" и 3 части "Уоллеса и Громита"), и все они связаны с их уникальным стилем пластилиновой анимации и характерным британским юмором. В 2007 году на экраны вышел анимационный сериал "Барашек Шон " – серия короткометражных эпизодов продолжительностью около 7 минут, рассказывающих о повседневных приключениях стада овец. Премьера первых серий состоялась в Великобритании в марте того же года, а всего было создано четыре сезона, каждый из которых насчитывает по 20 эпизодов.

Полнометражная анимационная приключенческая комедия "Барашек Шон" (Shaun the Sheep Movie) была создана по мотивам одноименного сериала Ника Парка, которая вышла в украинский широкий прокат в 2015 году. Успех ленты получил продолжение в фильме "Барашек Шон: Фермагеддон" (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon) – полнометражной stop-motion комедии 2019 года от студии Aardman, еще раз закрепившей популярность франшизы среди зрителей во всем мире.

Синопсис . Накануне Хэллоуина на ферме Мосси Боттом неуклюжий Фермер уничтожает любимый тыквенный огород стада. Пытаясь все исправить с помощью научных экспериментов, барашек Шон случайно запускает череду событий, в результате которых в лесу появляется загадочный дикий зверь.

Оригинальное название: Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom

Студии: Aardman, StudioCanal

Кинодистрибьютор: Green Light Films

Хронометраж: ориентировочно 91 мин. Старт в Украине: 24.09.2026

Режиссеры: Стив Кокс, Мэттью Уолкер