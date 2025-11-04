'Американская история ужасов' получит 13 сезон: вернутся звезды сериала

Культовый хоррор-сериал "Американская история ужасов" вернется с 13 сезоном. Об этом объявил шоураннер проекта Райан Мерфи.

Видео дня

В Instagram компании Ryan Murphy Productions был опубликован ролик, в котором раскрывается каст следующей части шоу и называется период, когда и на каком канале станут доступны новые эпизоды. Продолжение AHS стоит ожидать на Хэллоуин-2026. Сериал-антология вернется на FХ.

Самым звездным новичком шоу станет актриса и певица Ариана Гранде. Она уже работала с создателями "Американской истории ужаса" Райаном Мерфи и Брэдом Фелчаком в проекте "Королевы крика". Комедийный хоррор выходил на Fox в 2015-2016 годах и тоже имел формат антологии.

Кроме того, 13 сезон вернет нескольких постоянных актеров франшизы: Джессику Лэнг, Сару Полсон, Эвана Питерса, Анджелу Бассетт, Кэти Бейтс, Эмму Робертс, Билли Лурд, Габури Сидибе и Лесли Гроссман. Их имена в ролике-анонсе всплывают под песню I'll Be Seeing You в исполнении Веры Линн. Все имена написаны фирменным для сериала шрифтом.

Участие Ланг особенно примечательно, поскольку любимица фанатов не появлялась в "Американской истории ужасов" с 8 сезона, "Апокалипсис" 2018 года. То же самое касается Бассетт, Бейтс и Сидибе. Питерс и Полсон тоже вернутся после длительного перерыва. Они в последний раз участвовали в 10 сезоне "Двойной сеанс" в 2021 году.

Воссоединение такого количества бывших звезд заставило фанатов предположить, что 13 сезон может стать продолжением одной из предыдущих частей антологии. Предполагают, что это может быть "Шабаш", который вышел в 2013 году. Ранее "Американская история ужасов" возрождала старых персонажей в "Апокалипсисе", который был кроссовером "Шабаша", "Дома убийств" 2011 года (1 сезон) и "Отеля" 2015 года (5 сезон).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда выйдет новый сезон популярного в нулевых ситкома "Клиника".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.