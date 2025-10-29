Когда выйдет продолжение культового сериала 'Клиника': известна дата

Ситком "Клиника" (в оригинале Scrubs), который стартовал в 2001 году, неизменно входит в списки лучших комедийных сериалов в истории. Было бы странно, если бы его не попытались перезапустить, и старт продолжения произойдет раньше, чем вы себе представляли.

Как пишет издание Collider, первые две серии ребута выйдут на американском телеканале АВС 25 февраля 2026 года. Более того, канал настолько уверен в успехе проекта, что уже даже заказал второй сезон, который будет состоять из 13 серий.

Стоит отметить, что сериал будет именно продолжением оригинальной "Клиники", а не его перезапуском. К своим ролям вернутся практически все главные звезды шоу нулевых. Зак Браф снова сыграет Джея Ди, Дональд Фейсон – Кристофера Тёрка, Сара Чок вернется к образу Эллиот Рид, Джуди Рейес воплотит медсестру Карлу Эспиносу, а Джон МакГинли вновь наденет халат невыносимого врача Перси Кокса.

Создатель оригинального сериала Билл Лоуренс на этот раз будет исполнительным продюсером шоу. Что касается шоураннеров, то изначально планировалось, что их будет двое – Тим Хоберт ("Бывает и хуже") и Асим Батра ("Шоу Кливленда"). Однако Хоберт недавно покинул проект из-за творческих разногласий, так что Батра остался единственным шоураннером.

Напомним, что сюжет оригинальной "Клиники" рассказывал о группе интернов, которые приходят работать в больницу Святого Сердца. Между ними завязывается крепкая дружба и вспыхивает любовь и они вместе проходят через все вызовы, присутствующие профессии врача, и поддерживают друг друга в сложных ситуациях, которые случаются на работе постоянно.

Хотя сериал был комедийным, критики отмечали, как искусно в легкий сюжет вписаны драматические и даже трагические эпизоды. Сценаристы не чурались освещать вопросы жизни и смерти, врачебных неудач, которые имеют грандиозную цену, переживания потери, выгорания и тому подобное.

Кроме того, в "Клинике" был использован новый на тот момент прием: Джей Ди озвучивал большинство эпизодов за кадром, объясняя зрителям собственные эмоции и некоторые ситуации. Это также дополнительно усиливало его образ мечтательного и склонного погружаться в собственные фантазии персонажа.

Сериал претерпел кардинальные изменения после восьмого сезона; предыдущие главные герои в основном стали второстепенными, тогда как центр шоу сместился на квартет студентов-медиков, которых сыграли Элиза Куп, Дэйв Франко, Майкл Мосли и Кэрри Бише. Это изменение не прижилось ни у новой аудитории, ни у старых поклонников сериала. И шоу закрыли.

В продолжении все главные герои вернутся уже как опытные врачи. Несмотря на то, что мир медицины за это время сильно изменился, они смогли сохранить дружбу и готовы противостоять новым вызовам своей профессии.

