Актеры "Сынов анархии" воссоединились для нового сериала: что известно о сюжете

Большая часть актеров культового байкерского сериала "Сыны анархии" снова будет работать вместе в новом шоу. Проект выйдет на канале FX. Мини-сериал получит название "Легенды".

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Как пишет Variety, в новом шоу снимутся Чарли Ханнэм (Джакс), Рон Перлман (Клей), Кэти Сагал (Джемма), Мэгги Сифф (Тара), Марк Бун-младший (Бобби), Томми Фленаган (Чибс), Ким Коутс (Тиг) и Тео Росси (Джус). Официальный синопсис сериала гласит: "Когда актерский состав "Сынов анархии" воссоединяется на фан-конвенте более чем через десятилетие, грань между реальной жизнью и искусством стирается, а расколотое братство сталкивается с реальной угрозой, более опасной, чем всё, с чем им приходилось иметь дело в сериале".

Разработал шоу сам Ханнэм, в этом ему помогал Джонатан Грофф ("Black-ish", "Как я встретил вашу маму"). Оба они выступают в качестве исполнительных продюсеров вместе с Робом Маком, Николасом Френкелем и Джеки Кон. Производством займутся FX Productions и 20th Television.

"Когда Чарли пришел к нам с этой вдохновенной идеей, мы мгновенно увлеклись его смелым и зрелищным видением", – отметил Ник Град, президент FX Entertainment. По словам Града, в будущем сериале актер раскрывается также как талантливый сценарист, "который ведет это настоящее братство в приключение, являющееся одновременно любовным письмом к оригинальному сериалу и веселым мета-твистом над всем, что, как казалось фанатам, они знают".

Сериал "Сыны анархии", созданный Куртом Саттером, в свое время стал громким хитом для FX в тот период, когда сеть только начинала активно выходить на рынок оригинальных драматических сериалов. Произошло это почти 20 лет назад. С момента премьеры в 2008 году сериал просуществовал семь сезонов и насчитывает почти 100 эпизодов.

Недавно Ханнэм получил первую в своей карьере номинацию на премию "Эмми" за главную роль в сериале-антологии Netflix "Монстр: История Эда Гина". Помимо "Сынов анархии", он также снимался в экранизации романа "Шантарам" от Apple и сериалах "Близкие друзья" и "Неопределившиеся". Среди его киноработ – известные роли в фильмах "Джентльмены", "Тихоокеанский рубеж", "Правдивая история банды Келли", "Бунтарская луна. Часть 1: Ребенок огня" и "Затерянный город Z".

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