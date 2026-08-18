Сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" продлили на 2-й сезон: что известно о сюжете

Сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри", являющийся приквелом к произведениям Стивена Кинга, вернется со вторым сезоном. Об этом объявил телеканал HBO, который вместе со студией Warner Bros. Television и исполнительными продюсерами Энди и Барбарой Мускетти занимается производством шоу.

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Как пишет издание Deadline, единственным шоураннером "Добро пожаловать в Дерри" останется Брэд Калеб Кейн. Его напарник по первому сезону Джейсон Фукс покинет проект.

Сюжет сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри", разворачивающийся во вселенной Кинга, расширяет видение, которое Энди Мускетти заложил чуть менее десяти лет назад в своей дилогии фильмов "Оно" для New Line. События второго сезона будут происходить в 1935 году, в разгар Великой депрессии. В городке Дерри останавливается банда Брэдли – грабители банков, которые решают докупить патроны. Но вместо наживы бандиты сталкиваются здесь с невыразимым ужасом. Продюсеры обещают "углубление атмосферы ужаса, тайны и незабываемую историю Пеннивайза, которую так любят фанаты".

С момента премьеры на HBO в октябре прошлого года "Оно: Добро пожаловать в Дерри" вошло в четверку самых успешных сериальных премьер за всю историю HBO Max в мире. В сериале Билл Скашгорд, звезда фильмов Мускетти, вновь вернулся к своей злодейской роли клоуна Пеннивайза. В первом сезоне он делил экран с Йованом Адепо, Тейлор Пейдж, Джеймсом Ремаром и многими другими.

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