Женщины в вышитых рубашках, бандурист и ярмарки: исторические фото Полтавщины начала 1900-х годов

В начале XX века Полтавщина была культурным сердцем Украины. В сентябре 1903 года город Полтава принимал выдающихся деятелей на открытии памятника Ивану Котляревскому. Именно тогда украинский фотограф Иосиф Хмелевский создал серию уникальных портретов гостей и зафиксировал исторический момент.

Видео дня

В течение полувека он собирал визуальные свидетельства жизни региона, фокусируясь не только на известных личностях, но и на обычных людях, пейзажах и архитектуре. В 2024 году исполняется 175 лет со дня его рождения и 100 лет со дня смерти художника. Его творчество до сих пор вызывает восхищение и заслуживает более широкого признания, отмечает кандидат исторических наук, исследовательница этнологии и материальной культуры Оксана Космина.

Родившись в Варшаве в 1849 году, Хмелевский рано проявил интерес к визуальному искусству. Работая ретушером, он получил первые навыки в фотографии, а впоследствии открыл собственное фотоателье в Виннице. Вероятно, именно там он познакомился со своей будущей женой, внучкой полтавского аптекаря. В конце 1875 года он поселился в Полтаве, где арендовал специально оборудованный фото павильон. С тех пор город стал для него второй родиной, а источником вдохновения - украинский народ и его традиции.

Фотограф не ограничивался только локальными проектами - его работы демонстрировали в Париже, Антверпене, Чикаго и других городах мира. За вклад в культуру и образование Хмелевский получил французский орден Академических пальм. Несмотря на международное признание, он оставался верным Полтаве и до конца жизни работал именно здесь. Его архив - это бесценный исторический источник, в частности серии открыток "Типы Малороссии" и "Пейзажи Полтавщины".

В 1912 году художник отправился в длительную экспедицию по Полтавщине, во время которой посетил десятки сел и городков. Он зафиксировал жизнь местных жителей, ландшафты, архитектуру и быт. На снимках - долины рек Псел и Ворскла, дома с крышами, заборы, колодцы, ветряные мельницы. Камера фотографа подробно показывает украинское село в его повседневности и гармонии с природой.

Особое внимание Хмелевский уделял народному жилью и одежде. Его фотографии демонстрируют архитектурные особенности: деревянные конструкции, глиняные стены, деление на жилые и хозяйственные зоны. В одежде женщин заметны вышитые рубашки, керсетки, плахты, у мужчин - штаны из домотканого полотна, шапки и фуражки. Такие детали являются не только эстетическим, но и этнографическим достоянием.

На ярмарочных снимках - оживленные сцены с торговлей, развлечениями и общением. Здесь можно увидеть детей, молодежь, пожилых людей, а также народных музыкантов, в частности бандуриста.

Одно из фото изображает торговлю домотканым полотном в селе Яреськи - сцена, позволяющая почувствовать дух эпохи. Благодаря работам Хмелевского мы можем заглянуть в мир украинского села столетней давности, увидеть, каким оно было, и сохранить эту память для следующих поколений.

OBOZ.UA предлагает посмотреть архивное фото довоенной Полтавы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.