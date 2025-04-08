В New York Times в 1917 году показали Черновцы: исторические фото

В 1917 году американская газета The New York Times опубликовала исторические фотографии Черновцов – административного центра Буковины, находившегося в то время под оккупацией Российской империи. Публикация в одном из самых влиятельных американских изданий показала международный интерес к региону, судьба которого зависела от результатов военных кампаний, революций и дипломатических решений.

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Это было время распада империй, борьбы за национальное самоопределение и формирование новых границ в Восточной Европе. В сети обнародовали уникальные фотографии.

В течение Первой мировой войны Черновцы трижды переходили под контроль российских войск:

с 2 сентября по 20 октября 1914 года,

с 27 ноября 1914 года по 17 февраля 1915 года,

с 18 июня 1916 по 3 августа 1917 года.

Российские власти преследовали местное украинское, румынское и еврейское население, не поддерживавшее оккупационный режим. Ситуация частично изменилась после Февральской революции в 1917 году. Назначение Дмитрия Дорошенко областным комиссаром Галиции и Буковины от Временного правительства способствовало смягчению административной политики и частичному восстановлению общественной и национальной жизни в регионе.

Однако экономическое положение оставалось критическим. Население страдало от дефицита товаров первой необходимости. После провала наступления Керенского Черновцы были освобождены от российских властей 3 августа 1917 года.

В тот же год в город прибыл император Карл I (IV) – последний монарх Австро-Венгрии. Его визит имел символическое значение в контексте возвращения города под контроль Габсбургской монархии.

Новость о посещении императором Буковины была опубликована даже в американской газете The New York Times.

После распада Австро-Венгерской империи осенью 1918 года Черновцы стали частью ЗУНР. Украинский краевой комитет был создан 25 октября. В город вошли подразделения Украинских сечевых стрелков (около 2,5 тыс. воинов).

1–2 ноября украинские силы при поддержке местного населения разоружили австрийский залог. 3 ноября состоялось народное вече, на котором большинство присутствующих высказались за присоединение Буковины к украинскому государству.

Однако 11 ноября 1918 года румынские войска заняли Черновцы, а 28 ноября Генеральный конгресс Буковины провозгласил присоединение региона к Румынии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории Черновцов и опубликовал уникальные исторические фото.

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