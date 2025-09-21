В 1911 году над Хмельницким впервые взлетел аэроплан: как это было. Фото

15 сентября 1911 года жители Проскурова (Хмельницкого) стали свидетелями события, которое вошло в историю города и всего Подолья. Именно в тот день над городом впервые пролетел и совершил посадку летательный аппарат – аэроплан "Farman IV" под управлением графа-авиатора Эмануэля Малинского.

Видео дня

Появление в небе громкого "Farman IV" стало событием, которое казалось фантастикой. Толпы собрались на ипподроме, чтобы увидеть чудо техники. В сети обнародовали уникальное архивное фото.

Идея масштабного перелета по Волыни и Подолью возникла у Эмануэля Малинского в конце августа 1911 года. Он тщательно готовился к путешествию, которое тогда казалось чрезвычайно смелым. Ведь авиация была новейшей техникой, еще почти неизвестной жителям украинских земель.

9 сентября граф начал свой полет, подняв в небо "Farman IV" и преодолев расстояние от Журне до имения Невиркова (ныне Ровенская область). Оттуда он отправился в село Забара, а на следующий день – в Славуту. Там его гостеприимно встретил князь Роман Сангушко.

Один из самых опасных участков маршрута пролегал до Шепетовки: авиатору пришлось лететь почти 50 км над сплошным лесом, где аварийная посадка была бы невозможной. К тому же, возле самого города мотор начал давать сбои. Однако Малинский успешно преодолел опасный участок. Из-за непогоды он был вынужден задержаться в Шепетовке на два дня.

13 сентября самолет снова поднялся в небо и за 39 минут долетел до Антонина, где его встречала толпа зрителей во главе с графом Юзефом Потоцким.

На рассвете 15 сентября Малинский отправился в направлении Проскурова. С утра на городском ипподроме собрались тысячи горожан, нетерпеливо ожидая появления самолета.

Ровно в семь утра на горизонте появился силуэт "Farman IV", а через мгновение раздался грохот его мотора. Авиатор уверенно направил аппарат на посадку. Для проскуровчан это было настоящее чудо техники – впервые в небе над Подольем они увидели самолет.

В тот же день граф выполнил несколько дополнительных полетов и позволил желающим вблизи рассмотреть свой аппарат. К вечеру ипподром был переполнен людьми.

На следующий день Малинский устроил демонстрационные полеты с элементами пилотажа. Это стало первым "авиашоу" в городе. 16 сентября в 17:00 он в последний раз пролетел над Проскуровом, а дальше двинулся на запад – вдоль железной дороги до Волочиска.

Именно в Волочиске граф завершил свой более 400-километровый трехдневный перелет. Там самолет разобрали, загрузили в вагон и отправили в финский город Або (ныне Турку).

Полет Эмануэля Малинского стал настоящей сенсацией начала ХХ века. Для жителей Подолья это была первая встреча с новой эпохой технического прогресса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал историю улицы Пилотской в Хмельницком и публиковал архивные фото первого аэропорта.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.