Каким был аэропорт в Хмельницком: старые фото

Сегодня улица Пилотская в Хмельницком – это типичная городская застройка, где мало что напоминает об авиационном прошлом. А когда-то здесь гудели моторы первых самолетов. Именно на этой территории более века назад началась история аэропорта "Проскуров".

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В 1914 году на юго-восточной окраине был оборудован тыловой военный аэродром. Расположение неподалеку от фронта делало его стратегически важным, хотя флот был скромным – несколько фанерных самолетов, которые время от времени становились мишенью вражеских атак.

С началом 1917 года, в эпоху Украинской Народной Республики, в городе появилась авиарота. С 31 марта по 5 ноября 1918 года функционировала авиалиния Вена-Киев, маршрут которой проходил через Краков, Львов, Проскуров.

В 1920-1930-х годах советская власть продолжила использовать местный аэродром как военную базу. Именно тогда рядом появились две четырехэтажки для офицерского состава и авиационных техников. С тех пор улицу, которая пролегала вдоль взлетной полосы, начали называть Пилотской.

Во время Второй мировой войны аэродром использовали как советские, так и немецкие войска. После мощного наступления в 1941-м осталось много уничтоженных самолетов. А уже в 1944-м, после освобождения области, решено было не восстанавливать военный объект – вместо этого его функции передали новой базе в Староконстантинове. А на Пилотской, начали работать гражданские рейсы. Сначала – почтово-пассажирские, а с 1947 года – регулярный маршрут Проскуров-Киев.

В 1952 году на месте бывшего военного аэродрома официально открылся аэропорт "Проскуров". Возвели аэровокзал, сформировали флот, наладили сообщение с Киевом и еще несколькими областными центрами. В 1970 году вместо грунтовой взлетной полосы проложили бетонную, что позволило принимать турбореактивные самолеты. География полетов расширилась до Харькова, Симферополя.

В 1982 году в микрорайоне Ружичная построили новый современный аэропорт с мощной взлетной полосой, которая могла принимать тяжелые самолеты вроде Ту-134. Все рейсы перевели туда, а старый аэропорт закрыли. Территорию передали под жилую застройку. И с тех пор о давней авиационной истории этого места напоминает только название – Пилотская.

На фотографии видны площадки для стоянки самолетов и ангары. В те времена на борту Ан-2 (его еще называли "кукурузником", "аннушкой" или даже в шутку "кажаном") можно было всего за 15-20 минут добраться до соседнего райцентра, говорят очевидцы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким был Хмельницкий в 1960-х.

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