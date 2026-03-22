Ужгород столетие назад: в сети показали исторические фото

Ужгород относится к древнейшим городам Украины, хотя точная дата его основания до сих пор неизвестна. Археологические исследования указывают, что первые поселения на этой территории существовали уже в X–XI веках.

Благодаря выгодному географическому положению город контролировал важные торговые пути и имел стратегическое значение.

С XI века Ужгород находился под властью Венгерского королевства, что существенно повлияло на его развитие. В этот период сформировались укрепления, в частности замок, который стал ключевым оборонительным и административным центром.

В XIV веке значительное влияние на Ужгород имел венгерский род Другетов. Именно при их правлении город получил толчок к развитию как административного и культурного центра региона.

Формировалась городская инфраструктура, укреплялись оборонительные сооружения, менялся вид поселения. В то же время Ужгород постепенно интегрировался в европейское культурное пространство, что отразилось в архитектуре и городском планировании.

Начало ХХ века стало для Ужгорода периодом кардинальных изменений. После распада Австро-Венгерской империи в 1919 году город вместе с Закарпатьем вошел в состав Чехословацкой республики.

Этот период обозначился модернизацией и активным развитием городской среды. Однако уже в 1938 году, в результате Первого Венского арбитража, Ужгород снова перешел под контроль Венгрии.

После завершения Второй мировой войны город стал частью Украинской ССР, что означало новый этап политического и социального развития.

Опубликованные в сети архивные фотографии демонстрируют Ужгород таким, каким он был около ста лет назад. На снимках можно увидеть узкие улицы, мощеные дороги, городские мосты и застройку.

Фотографии также фиксируют повседневную жизнь жителей — их одежду, транспорт, ритм города. Все это создает целостную картину эпохи.

