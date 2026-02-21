Сумы 100 лет назад: в сети показали архивную открытку

В сети обнародовали архивную открытку с видом Сум начала ХХ века. На фотографии – центральная часть города и Спасо-Преображенский собор.

Фотография позволяет увидеть город столетней давности. Открытка не только фиксирует архитектурный образ города, но и передает атмосферу эпохи. Историки отмечают: подобные снимки – ценный источник для воспроизведения городской жизни конца XIX – начала ХХ века.

На открытке изображен Спасо-Преображенский кафедральный собор – главная православная святыня Сум. Подпись на обороте свидетельствует, что снимок был сделан до 1917 года. В кадре видно храмовый комплекс и прилегающую застройку центральной части города – одноэтажные дома с характерными фасадами того времени.

Спасо-Преображенский собор был возведен в 1776–1788 годах на месте деревянной церкви. Во второй половине XIX века храм подвергся перестройке, а в 1882–1892 годах состоялась масштабная реконструкция. Именно тогда сооружение приобрело черты, которые сохранились по сей день.

Собор сочетает элементы ренессанса, барокко и классицизма. Его двухкупольная композиция и 56-метровая колокольня стали визитной карточкой города. На колокольне установили куранты, изготовленные в Англии – для конца XIX века это было признаком статуса и состоятельности общины.

