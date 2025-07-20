Старый Мариуполь: в сети показали архивное фото порта

История порта в Мариуполе началась еще в ХІХ веке. 9 июня 1808 года был издан указ о создании морского управления, что официально закрепило статус города как портового.

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Архивное фото, которое недавно появилось в сети, напоминает о временах, когда мариупольский порт был одной из главных артерий торговли в регионе. Наличие порта сыграло ключевую роль в размещении крупных заводов в Мариуполе, в частности металлургических гигантов.

Сначала порт функционировал в устье реки Кальмиус. Однако рост потребностей в обслуживании больших судов привело к принятию решения о переносе порта. В 1886 году началось строительство нового порта в Зинцевой балке, которое определило лицо промышленного Мариуполя на десятилетия вперед.

Мариупольский порт стал самым мощным во всем Азовском море. Благодаря глубоководности и техническому оснащению, он мог принимать суда всех морских классов.

Во времена СССР порт превратился в важный транспортный узел, который соединял не только Азовское и Черное моря, но и обеспечивал выход к Каспийскому, Балтийскому и даже Белому морям. Через него проходили колоссальные объемы грузов, в частности зерна и угля с Донбасса, которые стали основой его грузооборота.

В конце ХІХ – начале ХХ века мариупольский порт входил в пятерку самых загруженных портов империи. Его стратегическое значение росло вместе с развитием промышленности в регионе.

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