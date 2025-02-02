Драмтеатр еще только строили: каким был Мариуполь в 1950-х. Фото

Прежде чем стать символом разрушений войны, Мариуполь был одним из крупнейших промышленных центров Украины. Город с богатой историей и развитой инфраструктурой.

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Почти три года Мариуполь остается под контролем российских окупантов. Когда-то процветающий приморский город, который после Второй мировой войны удалось отстроить, сегодня переживает новые разрушения, подобные тем, что были более 70 лет назад.

Предлагаем узнать историю города и посмотреть фотографии, которые раскрывают ее подробнее.

Мариуполь, в середине прошлого века называвшийся Ждановым, восстанавливали после значительных разрушений во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь строили жилые кварталы, появлялись новые промышленные объекты и инфраструктура.

В частности, в 1956 году началось строительство Драматического театра, ставшего одной из главных архитектурных достопримечательностей города. Сначала театр назывался "Донецкий академический областной театр", ведь строительство таких учреждений обычно разрешали только в областных центрах.

Особым элементом архитектуры города стали здания со шпилями, построенные в 1953 году. Они являются примером "сталинского ампира" и до сих пор остаются узнаваемым символом Мариуполя. До революции на этом месте стояли имения богатых мариупольских семей, потерянные во время войны. Несмотря на предложение перенести центр города на левый берег Кальмиуса, главный архитектор Александр Веселов настоял на восстановлении исторического центра.

Значительную роль в жизни Мариуполя играл и парк Азовсталь, основанный в 1939 году. В 1950-х он стал популярным местом отдыха горожан. Здесь проходили летние концерты, танцевальные вечера, работали аттракционы и даже шахматные соревнования. Местные называли его Парком поколений из-за его привлекательности для людей всех возрастов.

Особое место в жизни города занимало и Азовское море. В середине прошлого века отлов рыбы здесь достигал рекордных показателей. В центре Мариуполя была даже Рыбная площадь, где продавали рыбу, выловленную в гавани. Однако чрезмерный отлов и загрязнение воды привели к значительному снижению количества рыбы в море.

Сегодня Мариуполь, потерпевший масштабные разрушения из-за российского вторжения, переживает гуманитарный кризис. Горожане остаются без доступа к питьевой воде, электроэнергии и базовым условиям для жизни.

Город, десятилетиями строившийся и расцветающий, оказался в эпицентре катастрофы. История Мариуполя как символа восстановления стала напоминанием о разрушительной силе войны.

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