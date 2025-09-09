Старый Коростень: в сети показали архивные фото города

В социальных сетях появились уникальные архивные фотографии Коростеня. На них можно увидеть старый железнодорожный вокзал, реку Уж, центральную площадь, а также здания местного универмага и фарфорового завода.

Снимки, опубликованные Коростенским городским советом, демонстрируют город в разные периоды его развития. Эти фото — визуальное подтверждение богатой и драматической истории города.

Они приглашают нас окунуться во времена, когда Коростень был сердцем могущественного племени, и проследить его путь от древней крепости до современного украинского города. Это город, который, несмотря на многочисленные разрушения, всегда возрождался, сохраняя свою уникальную идентичность.

История Коростеня

История города уходит корнями в глубину тысячелетий. Археологические раскопки свидетельствуют, что первобытные люди поселились здесь еще более 10 тысяч лет назад, благодаря большим залежам кремня. Первые следы славянских поселений на этой территории датируются V–VII веками нашей эры. Именно на высоких гранитных скалах над рекой Уж возник город Искоростень, который впоследствии стал центром могущественного славянского племени древлян. Его название происходит от слов "ис-коро-стень" ("из коры стены"), что указывает на прочные укрепления из неотесанных дубовых бревен.

Самый драматичный период в истории древнего города связан с князем Малом и Киевским князем Игорем. После жестокой расправы над Игорем, который вернулся за повторной данью, Искоростень столкнулся с местью княгини Ольги. Она, используя хитрость, сожгла город с помощью птиц, к лапкам которых привязала горящие фитили. Город был разрушен до основания, а его восстановление было запрещено на многие годы. Однако, несмотря на трагедию, Искоростень снова возродился, и в 1589 году получил Магдебургское право, что свидетельствовало о его значимости.

Развитие в XX веке и возрождение в XX веке

В начале XX века Коростень, который тогда еще был небольшим провинциальным городком, пережил резкое развитие благодаря строительству железной дороги. Город стал важным транспортным узлом, что способствовало росту населения и появлению промышленных предприятий, в частности фарфорового завода и завода "Октябрьская кузница". В 1926 году Коростень получил статус города, а его экономическое и культурное развитие ускорилось. В 1920-х годах здесь работали учебные заведения, в частности медицинский техникум и вечерние рабочие факультеты.

В XX веке Коростень стал ареной многочисленных исторических событий. Здесь происходили ожесточенные бои в годы Украинской революции и гражданской войны, а впоследствии — во время Второй мировой войны. Коростень был важным стратегическим пунктом, и за его оборону велись тяжелые бои, что привело к значительным разрушениям. Несмотря на это, город снова и снова восстанавливался из пепла, возрождая свою промышленность. В послевоенные годы здесь появились новые заводы, такие как "Коростеньхиммаш" и завод железобетонных шпал.

В 1986 году Коростень столкнулся с новым испытанием — Чернобыльской катастрофой. Город, расположенный всего в 90 км от АЭС, попал в зону радиоактивного загрязнения. Несмотря на это, жизнь в нем не остановилась. После кратковременного переселения, жители вернулись домой, и город продолжил свое развитие. Были построены новые дома и отремонтированы дороги.

Сегодня Коростень — это крупный транспортный узел и промышленный центр, известный своей продукцией. Город гордится современными предприятиями, такими как завод по производству плит МДФ. Кроме промышленности, Коростень активно развивает туризм.

Коростень имеет чем удивить туристов. Город является местом проведения нескольких известных фестивалей. Ежегодно здесь проходит "День деруна", который собирает гостей из разных уголков мира. Кроме того, проводятся фестиваль исторической реконструкции "Княжеское наследство" и литературный праздник "Просто на Покров".

Для посетителей доступны смотровые площадки, с которых открываются живописные виды реки Уж, особенно красивые осенью, когда природа раскрашивает деревья в яркие цвета. Поток туристов растет, что способствует развитию гостиничной и ресторанной инфраструктуры.

Коростень чтит свою историю. В городе установлены многочисленные памятники, а многие улицы названы в честь героев, погибших в боях. Особенно чтится память воинов, которые защищали город во время Второй мировой войны. Имена многих из них остаются неизвестными, но их подвиг не забыт.

Коростень — это город, который прошел сквозь огонь и пепел, но всегда находил силы для возрождения. Его история — это история стойкости и несокрушимости, которая передается от поколения к поколению.

