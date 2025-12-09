Старый Херсон: в сети показали город в 60-х. Фото

Херсон, как портовый город на юге Украины, имеет богатую историю, что отражается в его архитектуре и городской планировке. 1960-е годы были периодом интенсивной советской застройки, когда старые исторические здания часто получали новое функциональное назначение.

Эти изменения кардинально повлияли на облик центральных улиц и площадей, создавая городской образ, который многим современникам знаком лишь по рассказам. Многие бывшие культовые сооружения были перепрофилированы или снесены в рамках идеологической политики того времени.

Новые объекты инфраструктуры, в частности общественные пространства, начали появляться на месте разрушенных. Недавно в фейсбук-сообществе "Старый Херсон" был опубликован ряд уникальных старых фотографий, которые наглядно показывают повседневную жизнь и архитектуру города именно в 1960-х годах.

Кинотеатр "Спартак"

Одна из самых интересных фотографий изображает улицу Суворова, где в 60-х годах располагался кинотеатр "Спартак".

История этого здания является ярким примером трансформации города: кинотеатр был обустроен в зале бывшей Большой Ново-Николаевской синагоги. Главная синагога была построена еще в 1840 году по проекту архитектора Карла Акройда, но закрыта в 1926 году. Сначала ее переоборудовали под Дом еврейской рабочей культуры, а уже в 1930 году перестроили под кинотеатр "Спартак" на 580 мест. В 1962 году рядом был построен общественный туалет.

Площадь Свободы

Еще одна фотография фиксирует Площадь Свободы, которая на протяжении истории имела разные названия: Ярмарочная, Народная. Она впервые была обозначена на плане города в 1855 году как Ярмарочная площадь. В начале 60-х годов XIX века здесь ежегодно организовывали Троицкие ярмарки, а позже – Богородицкая ярмарка. Площадь имела важное социальное значение: она служила одним из рынков дешевой рабочей силы, куда приходили наймиты – нищие крестьяне – в поисках сезонной работы.

Свой современный вид площадь приобрела лишь в 1950-1960-х годах, хотя после революции 1917 года она получила название Площадь Свободы. В 1918 году, во время австрийского присутствия, она временно называлась Народной. Впоследствии в ее центре было обустроено символическое кладбище "павших за революцию".

Важным политическим акцентом площади стала установка памятника В. И. Ленину 5 ноября 1965 года. Этот памятник простоял до 22 февраля 2014 года, когда он был снесен во время событий Революции Достоинства. 30 марта 2014 года на постаменте бывшего монумента установили мачту с трезубцем, а сам постамент украсили украинским орнаментом и надписью "Слава Небесной Сотне", завершив очередной этап исторической трансформации центральной площади города.

