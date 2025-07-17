Херсон более 20 лет назад: в сети показали архивные фото

Казалось бы, что может измениться в городе за двадцать лет? И все же архивные фотографии, сделанные летом 2001 года, заставляют взглянуть на знакомые улицы Херсона иначе.

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Автор этих фотографий неизвестен. Они были найдены случайно – на старом жестком диске. В кадре – не официальные ракурсы, не туристические листовки, а повседневный, настоящий Херсон более двух десятилетий назад.

Парки на фото почти не отличаются от современных. Колоннады с теми же названиями, торговые точки, знакомые лавки – все это осталось. Даже кафе "Лакомка" выглядит так, будто время просто обошло его стороной. Разве что фонтаны получили второе дыхание после капитального ремонта в 2012 году: подсветка, новая облицовка, но форма и место те же самые.

Изменилась Лебединка. Это искусственное озеро в парке, созданное еще в 70-х годах путем расширения старого крепостного рва. На фото 2001 года вода еще есть. Вероятно, это был последний или предпоследний год, когда озеро действительно функционировало. Впоследствии его признали аварийным и осушили.

Проспект Независимости (бывший – Ушакова) за два десятилетия не очень изменился. Тот же асфальт с заплатками, те же бордюры, те же рекламные щиты, которые меняются только по содержанию. Из здания "централки" исчезли электронные часы, а со временем и само заведение переехало в помещение судомеханического техникума. Вместе с тем на фасаде второго корпуса мореходки появилось электронное табло, а стены получили новую отделку.

Областной и городской советы почти не изменились.

Фотограф оставил несколько кадров главной пешеходной улицы Херсона, исторических архитектурных сооружений и спальных районов города.

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