Старый Бердянск: в сети показали архивные фото украденного РФ города

Бердянск – украинский город, расположенный на южном побережье Запорожской области, среди просторов Приазовья. Его история берет начало еще с XVI века, когда здесь поселялись запорожские казаки и рыбаки. В 1836 году город начал стремительно развиваться благодаря морскому порту и уникальным целебным грязям лиманов.

Сегодня Бердянск – символ борьбы и страдания, ведь с февраля 2022 года город находится под российской оккупацией. В сети обнародовали редкие архивные фото города.

Первые поселения на месте будущего Бердянска появились благодаря запорожским казакам, которые обустраивали здесь укрепления для защиты границ.

В XVIII веке построили крепость. В 1827 году здесь заложили первую пристань, и поселок, который сперва назывался Новоногайск, начал быстро расти.

В 1835 году поселение получило статус города, а через несколько лет стало центром уезда. Конец XIX века – время расцвета Бердянска. Город имел мощный порт, сюда вели железнодорожные пути, активно работали купеческие семьи, строя большие усадьбы и особняки.

Параллельно Бердянск развивался как курорт. После открытия лечебных свойств грязей местного лимана в 1902 году заработала первая грязелечебница.

После революционных потрясений и войн Бердянск постепенно восстанавливался. В 1930-х годах он стал индустриальным городом: заводы, фабрики, электростанция, педагогический институт. Одновременно развивалась санаторная инфраструктура. В 1940 году здесь действовало уже два десятка санаториев и домов отдыха.

