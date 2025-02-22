Какой Винница была раньше: интересные фото

Город Винница имеет богатую историю, отраженную в ее архитектуре и городском ландшафте. Старые открытки, как капсулы времени, хранят для нас город, которым он когда-то был.

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Предлагаем посмотреть фотографии, которые были сделаны в Виннице еще в советское время. Они были опубликованы в фейсбук-сообществе "Старые фото Винницы" пользователем Андреем Молчановским.

Он собрал подборку уникальных изображений городских пейзажей и достопримечательностей того времени. Это невероятная возможность погрузиться в атмосферу Винницы прошлого и увидеть, как она выглядела раньше.

"Набор открыток "Винница" 1987 года издания. В этом наборе - водонапорная башня в современном виде, киноконцертный зал "Радуга", фасад краеведческого музея и зал органной музыки (собор), какими мы их уже не увидим. Удивительно, но впервые в таком наборе - очень старое здание: художественная школа", — отметил Молчановский.

На обложке подборки открыток виднеется Центральный мост. Вблизи него можно заметить зеленые насаждения:

На другой фотографии можно увидеть улицу Соборную, которая когда-то она называлась Николаевский проспект, затем ул. Почтовая:

На фотографиях зафиксированы и памятники выдающимся украинским деятелям – Николаю Пирогову и Михаилу Коцюбинскому:

Еще на одной открытке можно увидеть Водонапорную башню на Европейской площади в Виннице — это уникальное инженерное сооружение, обладающее богатым историческим наследием. Возведенная в 1911-1912 годах по проекту архитектора Григория Артынова, она выполняла функцию водонапорной башни, каланчи и главных городских часов. После Второй мировой войны ее использовали в качестве жилья для работников водоканала до 1976 года. В течение 1978-1985 годов была реконструирована и адаптирована под музей. С 1983 года башня получила статус памятки местного значения, а в 1985 году стала частью экспозиции Музея истории Винницы.

Ниже вы сможете увидеть, каким был в 80-е годы Винницкий городской дворец детей и юношества имени Ляли Ратушной — одно из крупнейших внешкольных учебных заведений в Украине, основанное 24 сентября 1935 года.

Первоначально он был Дворцом пионеров и желтят и предоставлял детям возможность учиться и развиваться в различных творческих направлениях. В годы Второй мировой войны здание было разрушено, но уже в 1945 году было найдено новое помещение для дворца. В 1955 году заведение получило имя Героя Советского Союза Ларисы Ратушной, а впоследствии, в 1991 году, было переименовано во Дворец детей и юношества.

Отель "Савой" в Виннице:

Это историческое здание в центре Винницы на улице Соборной является одним из самых известных архитектурных памятников города. Начало строительства гостиницы датируется 1912 годом, когда она была возведена на средства местного купца Бериша Лехтмана. Это было первое шестиэтажное здание в Виннице, оснащенное электрическим лифтом, центральным водоснабжением и канализацией. В архитектурном стиле отеля объединяются модерн и элементы необратимо. В гостинице Савой часто останавливались выдающиеся фигуры того времени. Во время пребывания Директории УНР в 1919 году гостиница стала фактически штаб-квартирой правительства. После Великой Отечественной войны здание потерпело значительные разрушения, но было восстановлено в 1953 году и переименовано в "Украину". Сегодня гостиница восстанавливается и является частью культурного наследия Винницы.

Ниже вы увидите еще ряд фото исторических построек и улиц города Винницы, которые были сняты в 1980-х годах:

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