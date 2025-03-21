Старые фото Винницы: город был совсем иным

Винница, город с многовековой историей, продолжает динамично развиваться, меняя свой облик с каждым десятилетием. Однако только старые фотографии способны в полной мере передать атмосферу прошлых времен, демонстрируя, как кардинально изменились знакомые улицы и здания.

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OBOZ.UA предлагает подборку уникальных фотографий, которые позволяют проникнуть в историю города и увидеть Винницу в другом ракурсе.

Винница, расположенная на берегах Южного Буга, впервые упоминается в 1363 году как крепость "Вѣница". Есть несколько версий происхождения названия города. Одна из них связывает ее с древнерусским словом "вѣно" (плата за невесту), другая – с названием реки Виннички. Также есть версия происхождения названия города от якобы популярного в то время в этих краях виноделия, но не выдерживает никакой критики.

Архитектурные трансформации: знакомые объекты в необычном виде

На старых фотографиях можно увидеть, как изменялся архитектурный облик Винницы. Некоторые здания, знакомые современным жителям, еще не были построены, другие – подверглись значительным реконструкциям. К примеру, на фото можно увидеть реконструкцию доминиканского костела, строительство арки у входа в Центральный парк, а также вышку, с которой парашютисты тренировались прыгать.

Улицы и площади: изменения в городском пространстве

Старые фотографии также показывают, как менялись улицы и площади Винницы. На фотографиях можно увидеть главную городскую улицу в 1955 году, улицу Козицкого, а также иллюминацию, когда-то украшавшую Киевский мост. Улицы, заполненные сегодня автомобилями и пешеходами, на старых фотографиях выглядят необычно пустыми.

Южный Буг: река, изменяющая свой вид

На старых фотографиях можно увидеть, как изменялся облик Южного Буга. На фотографиях зафиксированы парусники, когда-то курсировавшие по реке, а также обмеление Буга после аварии на Сабаровской гидроэлектростанции.

Советская эпоха: отражение времени на городском пейзаже

Особый интерес вызывают фотографии Винницы советских времен. На фотографиях, датированных 1984 годом, можно увидеть характерные для того времени красные цвета, а также здание Винницкого завода тракторных агрегатов (ВЗТА).

Объекты, пропавшие с карты города

Некоторые объекты, изображенные на старых фотографиях, к сожалению, не сохранились до наших дней. Здания и памятники, когда-то украшавшие Винницу, были демонтированы или перестроены, оставшись только на архивных фотографиях.

Возрождение традиций: парусный спорт на Южном Буге

В 2023 году в Виннице возобновили традицию парусного спорта, открыв бесплатные занятия на водногребной базе. Это свидетельствует о стремлении города сохранить свою историю и возродить забытые традиции.

Сегодня Винница – это современный динамично развивающийся город, но при этом сохраняющий свою богатую историю. Старые фотографии являются ценным источником информации о прошлом, позволяя нам увидеть, как оно менялось со временем.

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