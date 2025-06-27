Старые фото Ужгорода: каким был пешеходный мост в 30-х годах

Пешеходный мост в Ужгороде имеет долгую историю. Он стал одной из архитектурных доминант города. В сети появились уникальные архивные фотографии центра Ужгорода.

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На фото – знакомые, но совсем другие городские пейзажи. Особенно впечатляет снимок, на котором над отелем "Корона" пролетает легкий самолет, а неподалеку виднеется Пешеходный мост.

В XVII–XIX веках на месте Пешеходного был деревянный мост, который неоднократно перестраивали после наводнений. В 1898 году город получил первый стальной мост – символ модернизации и новой эпохи.

Уже в 20–30-х годах XX века обновленный Пешеходный мост стал неотъемлемой частью ежедневной жизни горожан: именно по нему спешили ужгородцы с одного берега Ужа на другой, любуясь панорамой исторического центра.

Сегодня, проходя здесь, можно увидеть одновременно и Старый город, и Новый, а также насладиться видом самой длинной в Европе липовой аллеи. Именно с этого места открывается один из самых узнаваемых видов Ужгорода – линия зеленых деревьев вдоль реки, простирающаяся на несколько километров.

Со временем Пешеходный мост превратился в социокультурное явление. Современной традицией стало украшать его коваными замками в форме сердец – символами любви и верности. Молодожены оставляют здесь "свои" замки, а кузнецы ежегодно создают новые авторские композиции, превращая мост в настоящую галерею под открытым небом.

OBOZ.UA предлагает посмотреть архивные фотографии, каким был Ужгород во времена Второй мировой войны.

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