Старые фото Кропивницкого: в сети показали архивные кадры

В сети обнародовали подборку архивных фотографий Кропивницкого, на которых изображены знаковые уголки города в прошлом веке. Наибольший интерес вызывает Ковалевский парк – историческое место отдыха, хорошо знакомое нескольким поколениям жителей.

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Это одна из старейших рекреационных зон города, которая сохраняет историческое, ландшафтное и культурное значение. Парк выполнял функцию центральной зоны отдыха и имеет статус памятника садово-паркового искусства местного значения.

Ковалевский парк был заложен еще в середине XIX века, вместе с тогдашним Дворцовым бульваром.

В 1861 году бульвар и парк, вместе с другими городскими садами, были переданы в ведение городского управления.

В 1879 году инженерное ведомство построило на территории парка тир для обучения юнкеров Елисаветградского юнкерского кавалерийского училища. Также в этот период был установлен циклодром для городского союза велосипедистов. В летнее время на территории парка проводились военные сборы.

В советские сутки парк получил новое название – имени Ленина.

6 июня 1972 года решением Кировоградского облисполкома Ковалевскому парку был присвоен статус парка-памятника садово-паркового искусства местного значения. Это место сразу стало любимым среди горожан – не только благодаря расположению в самом центре, но и благодаря уюту, тени деревьев и атмосфере отдыха. Для жителей города, особенно для детей, прогулка в парк всегда была праздником.

На архивных фото можно увидеть детские карусели, качели, песочницы, а также характерную для советского периода эстетику общественных пространств.

OBOZ.UA ранее рассказывал об истории города Кропивницкий.

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