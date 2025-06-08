Старые фото Черкасс: каким был раньше знаменитый Голубой дворец

В Черкассах сохранилось здание, которое на протяжении десятилетий остается одной из самых известных архитектурных доминант города. Речь идет о бывшей гостинице "Славянская", более известной в народе как Голубой дворец.

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Благодаря характерному виду и длительной истории это сооружение заняло особое место в локальной урбанистической среде. В сети обнародовали архивные фото дворца.

Расположенный на пересечении улиц Крещатик и Остафия Дашковича, дворец до сих пор впечатляет: изящные шпили, украшенные лоджии, стрельчатые арки, лепнина и ажурные балконы. В стиле чувствуется синтез неоготики, романтизма и модерна.

Точную дату постройки установить сложно: версии колеблются между концом XIX и началом ХХ века. Уже в 1909 году здание упоминается как отель с собственной телефонной линией – в то время редкой роскошью.

Есть предположение, что к проектированию мог быть причастен сам Владислав Городецкий, знаменитый киевский архитектор. А заказчиком, по преданию, был известный предприниматель Скорина, который владел отелем и размещал на первом этаже магазины и кафе. Именно здесь работал часовой магазин И. П. Зейгера и популярная кафе-кондитерская "Константинополь".

После 1917 года, с установлением советской власти, здание на некоторое время превратилось в штаб. Впоследствии снова выполняло гостиничную функцию под другими названиями – "Гранд", а позже "Днепр".

В 1980-х "Голубой дворец" стал своеобразным туристическим брендом города: его изображения появлялись на открытках, упаковках и сувенирах. В то же время здание постепенно приходило в упадок - средств на реставрацию не выделяли.

В 1994-1998 годах здание капитально отреставрировали. Были восстановлены элементы фасада, декоративная лепнина.

Следующая волна обновления состоялась уже в 2022-2024 годах: отремонтировали шпиль главной башни, крышу, балконы с коваными элементами, четыре декоративные башенки. Важной деталью стало и обновление цвета: вместо привычного голубого сооружение теперь имеет теплый песчаный оттенок – по словам реставраторов, это ближе к его первоначальному виду.

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