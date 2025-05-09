Старые фото Черкасс: каким был город во времена немецкой оккупации

Сегодня Украина снова переживает тяжелые времена, борясь за свою свободу и территориальную целостность в войне. Эта борьба имеет глубокие исторические корни, и память о событиях прошлого становится особенно актуальной.

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Вторая мировая война оставила глубокий след на украинской земле, и Черкасщина не стала исключением. Регион пережил период жестокой нацистской оккупации, но проявил необычайную стойкость и мужество. История тех лет оживает благодаря архивным документам и визуальным свидетельствам. Недавно в сети появились старые фото Черкасс, сделанные именно в годы немецкой оккупации, позволяющие увидеть город в то сложное время.

Начало оккупации Черкасс

Вторжение нацистских войск на территорию Украины в июне 1941 года быстро достигло и территорий Черкасской области. Первые подразделения оккупантов появились здесь уже в середине июля. На пути врага стали советские армии, которые оказали жестокое сопротивление от самой границы. В районе города Умань части этих армий оказались в окружении, тысячи бойцов погибли, но их героическое сопротивление ценой собственной жизни надолго задержало продвижение гитлеровцев на восток, сорвав их планы "молниеносной войны". Эти события на Черкасщине стали одними из первых, которые развеяли миф о непобедимости нацистской армии.

Важным пунктом обороны на пути врага стал город Черкассы. Оборона города длилась 17 дней, во время которых военные, отряды Днепровской флотилии и местные добровольцы оказали ожесточенное сопротивление. Жители города, включая женщин, студентов и старшеклассников, активно помогали военным. Только по приказу командования войска отступили на левый берег Днепра. 21 сентября 1941 года нацисты захватили Драбов, и на территории Черкасской области окончательно установился оккупационный режим. Еще до прихода оккупантов из многих предприятий Черкасской области провели демонтаж и эвакуацию ценного оборудования и техники вглубь страны.

Жестокий оккупационный режим и сопротивление народа

Нацистская оккупационная политика на захваченных украинских землях была чрезвычайно жестокой. Планировалось выселить, уничтожить или поработить украинцев, а территорию заселить представителями немецкой нации. Первоочередной задачей захватчиков было истребление тех, кого они считали носителями "нежелательной" идеологии - коммунистической и национальной.

Массовые расстрелы и ликвидация проводились в специально созданных концентрационных лагерях. Тысячи военнопленных красноармейцев и мирных жителей погибли от голода, болезней и расстрелов в лагерях, таких как "Уманская яма" или Золотоношский концлагерь. По неполным данным, на Черкасщине нацисты уничтожили около 100 тысяч человек, включая военнопленных.

Оккупанты проводили систематический грабеж экономики региона. Были ограблены сотни предприятий, колхозов, совхозов. Враг вывозил оборудование, технику, скот, забирал или уничтожал запасы зерна. Например, в Смеле были разрушены железнодорожный узел, заводы, мосты, школы и жилые дома. Особенно пострадала Золотонощина, где были уничтожены десятки предприятий и хозяйств, вывезено огромное количество ресурсов. Захватчики захватывали продовольствие общественного фонда и грабили индивидуальные хозяйства крестьян, запрещая им даже резать скот или продавать продукты на рынках, что привело к катастрофическому подрыву экономики региона.

Нацисты целенаправленно уничтожали культурные ценности. Закрывались учебные заведения, школьные помещения превращали в казармы. Были ограблены государственные музеи, включая Заповедник "Могила Т. Г. Шевченко", экспонаты из которого вывозили в Германию. Уничтожались памятники Шевченко в разных населенных пунктах. Страшной трагедией стал и массовый принудительный вывоз украинцев на каторжные работы в Германию - из Черкасской области вывезли более 80 тысяч "остарбайтеров".

В условиях жестокого оккупационного режима на Черкасщине развернулось активное партизанское движение и действовало подполье. Те, кто не желал мириться с врагом, брались за оружие, организуя сопротивление нацистам в лесах и населенных пунктах. Тысячи жителей Черкасской области принимали активное участие в партизанской борьбе.

Освобождение Черкасс

Успехи советских войск на других участках фронта, в частности после Курской битвы, создали условия для освобождения Левобережной Украины. В сентябре 1943 года были освобождены первые населенные пункты Левобережной Черкасской области. Кульминацией стало освобождение города Черкассы 14 декабря 1943 года войсками 52-й армии после кровопролитных боев на подходах и в самом городе.

Жители Черкасской области оказывали значительную помощь войскам при форсировании Днепра, сделав весомый вклад в приближение Победы. Далее были освобождены другие города, включая Чигирин, Смелу, Канев. На территории Черкасской области состоялась знаковая Корсунь-Шевченковская битва в январе-феврале 1944 года, ставшая выдающейся военной операцией. Полностью территория Черкасской области была освобождена от нацистов 12 марта 1944 года. Отступая, враг применял тактику "выжженной земли", разрушая города и сжигая села.

Восстановление хозяйства на Черкасщине началось почти сразу после освобождения. Несмотря на огромные разрушения, в городах и селах восстанавливали работу государственные органы и предприятия. Хотя не хватало техники, иногда приходилось использовать коров в качестве тягловой силы, а основная тяжесть работ ложилась на плечи женщин, подростков и детей, восстановление шло быстрыми темпами.

Подвиг народа в восстановительный период был не менее значительным, чем на фронте. За несколько лет Черкасщина восстала из пепла и руин, восстановив свою животворную силу. Промышленность была в основном восстановлена до 1948-1949 годов, а по некоторым показателям превысила довоенный уровень до 1950 года. Возросли посевные площади и урожайность в сельском хозяйстве, быстро строилось жилье и восстанавливались школы. Благодаря невероятным усилиям, уму и таланту фронтовиков и тружеников тыла край снова ожил.

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