Старые Черкассы: в сети показали атмосферные фото

Город Черкассы, известный с конца XIV века, за свою историю неоднократно становился центром важных национальных процессов. Исторические фотографии Черкасс позволяют оценить масштаб трансформаций, которые произошли в течение советского периода и возвращают внимание к важности сохранения исторической среды.

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Архивные фото Черкасс, обнародованные в сети, вызвали живой интерес среди пользователей. Фотографии демонстрируют, как менялся облик города на протяжении второй половины ХХ века.

Именно в Черкассах формировалась Казаччина, здесь проходили события Хмельнитчины и Колиивщины. В более поздние времена Черкассы стали мощным индустриальным центром Центральной Украины – особенно после того, как в 1954 году получили статус областного центра.

Черкассы расположены на высоком правом берегу Днепра, на территории, которая впоследствии была превращена в Кременчугское водохранилище. Это дало толчок к созданию уникального гидротехнического сооружения – моста-дамбы, одного из самых длинных в Украине.

Значительный ущерб историческому ландшафту нанесла интенсивная советская урбанизация. Наиболее вопиющим примером стало начало 1960-х годов.

Тогда на Замковой горе, вместо исследования и сохранения Черкасского замка и окружающих культурных слоев, был уничтожен Свято-Троицкий храм, сравнены с землей остатки городища и насыпан холм для создания мемориального комплекса "Холм Славы". Таким образом был утрачен неисследованный археологический пласт и уникальный природный рельеф.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории Черкасс и публиковал еще больше исторических фотографий.

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