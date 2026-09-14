Старая Ворохта: в сети показали архивные фото

Популярный курортный поселок Ворохта, который сейчас входит в состав Ивано-Франковской области, не впервые оказывается в центре внимания туристов. Так, значительный всплеск интереса к карпатскому курорту произошел после Первой мировой войны.

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Тогда небольшой гуцульский поселок в долине Прута оказался в составе возрожденной Польши. Первых путешественников здесь принимали еще в начале ХХ века, а уже в 1920-30-х годах Ворохта превратилась во второй по значимости горнолыжный курорт Польши после Закопаного. Какой она была в тот период, показало на старинных фотографиях Facebook-сообщество "Путешествие по старой границе".

Залогом успеха стало сразу несколько факторов. Железная дорога, проложенная еще в 1894 году, обеспечивала удобное сообщение со Львовом, Краковом и Варшавой. В 1930 году из Кракова в Ворохту запустили специальный зимний поезд – и это сразу превратило поездку в настоящее событие. Чистый горный воздух, снежный покров, сохранявшийся вплоть до апреля, и защищенная долина на высоте более 850 метров над уровнем моря делали Ворохту идеальным местом для оздоровления и зимних видов спорта. В 1922 году здесь построили первые трамплины и начали проводить международные соревнования по прыжкам – для публики того времени это было фантастическим зрелищем.

К 1930-м годам инфраструктура впечатляла: 42 пансионата, гостиницы и базы отдыха, 30 вилл и 200 гуцульских гражд, где также можно было остановиться. Центром притяжения туристов также был книжный магазин "Рух". То есть в городке довольно активной была и культурная жизнь.

Отдыхать в Ворохту приезжали преимущественно представители львовской интеллигенции, офицеры, чиновники, состоятельная польская публика. Чтобы выиграть конкуренцию за внимание гостей, заведения Ворохты начали давать рекламу, что тоже было нововведением в те времена.

Архитектура тех лет – это смесь нескольких миров. Деревянные виллы в закопанском стиле с пышной резьбой и стремительными крышами соседствовали с более сдержанными постройками в духе функционализма и ар-деко. Гуцульский орнамент на фасадах и альпийская логика планировки создавали удивительное визуально, но при этом привлекательное сочетание.

Интересно, что часть этих зданий уцелела и стоит до сих пор. Поэтому, если вы хотите почувствовать дух карпатского курорта в период между мировыми войнами, отправляйтесь в Ворохту. Она до сих пор сохранила то очарование, которое привлекало отдыхающих сто лет назад.

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