Соль добывают с XIII века: в сети появились старые фотографии шахт Солотвино

Уникальное Солотвинское месторождение, где добыча соли непрерывно велась ещё с XIII века, в настоящее время полностью прекратило свою промышленную деятельность. Опубликованные в сети архивные фотографии напоминают о былом величии и промышленной мощи закарпатских рудников, которые долгое время обеспечивали топливом и продовольственными ресурсами европейские государства.

Видео дня

Долгие годы подземные выработки использовались не только для добычи минералов, но и для эффективного функционирования всемирно известных спелео-больниц. Однако разрушительные природные процессы последних десятилетий и человеческая халатность превратили бывшую гордость региона в зону серьезного экологического бедствия.

История Солотвинского солерудника

Эта шахта по праву считается одним из древнейших промышленных предприятий на территории Закарпатья. Первые упоминания о разработке здешних недр относятся к эпохе Римской империи, а полноценное основание официального поселения солекопов произошло в 1360 году. Вскоре промысел получил статус королевской монополии, приносившей колоссальные доходы монаршим семьям. Для интенсификации и развития сложных подземных работ европейские правители активно приглашали зарубежных инженеров, в частности немецких специалистов, которые осуществили настоящий технический прорыв.

Именно немецкие мастера с середины XIV века внедрили передовой метод добычи с помощью глубоких конусообразных ям, достигавших 150 метров. До этого рабочие были вынуждены вручную выносить тяжелые мешки на себе, тогда как новая технология позволяла поднимать упакованную в сетки соль с помощью веревок. В течение XVI–XVII веков месторождение пережило серьёзный упадок из-за постоянных набегов турецких орд, которые намеренно затопляли шахты и уничтожали готовую продукцию. Впоследствии предприятие переходило под контроль различных магнатских родов, которые мало заботились о модернизации, ограничиваясь лишь сбором налогов.

Новая эпоха для закарпатской соли началась во второй половине XVIII века, когда крупные землевладельцы стали массово вкладывать средства в индустриализацию. В 1778 году на шахте "Кристина" началась полноценная промышленная добыча из подземных сооружений совершенно нового типа. Впоследствии одна за другой были построены капитальные шахты "Адальберт", "Иосиф", "Людвиг", "Франц" и "Терезия". Масштабные финансовые инвестиции мгновенно принесли положительные результаты, и годовой объем производства вырос с нескольких десятков тысяч центнеров до рекордных 740 тысяч центнеров, на которых трудились уже сотни наемных рабочих.

В первой половине XIX века соль окончательно перестала быть обычным пищевым продуктом, превратившись в стратегически важное сырье для химических предприятий Австрии и Венгрии. Благодаря привлечению наемной рабочей силы и уникальным природным условиям себестоимость солотвинского минерала была в три раза ниже, чем у соседних европейских конкурентов. Число рабочих на руднике стремительно достигло отметки в 1200 человек, а общие показатели добычи выросли в два с половиной раза.

Для бесперебойной транспортировки добываемой продукции к потребителям в странах Западной Европы была создана знаменитая водная артерия, известная как "Соляной путь". Логистический маршрут начинался в Великом Бычкове, где местные портовые жители изготавливали специальную прочную бочковую тару и перевозили соль из Солотвина в рамках королевской барщины. На правом берегу реки построили гигантские крытые склады, где товар перегружали на баржи и массивные деревянные плоты-бокоры.

Спуск груза по стремительной и непредсказуемой Тисе считался чрезвычайно опасным делом, которое требовало привлечения десятков опытных плотогонов. Караваны двигались под строгим присмотром вооруженных солдат через Тячев и Вишковскую крепость, которая выполняла роль оборонительного пункта. Следующими стратегическими точками на украинской территории были села Вилок, Малая Копаня и Бадалово, откуда караваны направлялись дальше в венгерский город Солнок, где развернулся крупнейший европейский рынок сбыта.

Первая мировая война нанесла сокрушительный удар по кадровому потенциалу предприятия из-за массовой мобилизации трудоспособных мужчин в армию. Нехватка рабочей силы вынудила администрацию привлекать к тяжёлому труду женщин и детей, а также использовать труд тысяч русских военнопленных, для которых в посёлке обустроили специальный лагерь. Стабилизация ситуации наступила лишь в июне 1919 года с приходом чехословацких властей, которые объявили солерудник государственной собственностью и единственным поставщиком соли для республики.

Чешские инженеры приступили к масштабной и успешной реконструкции устаревших производственных мощностей отдельных шахт и провели глубокую механизацию процессов. На территории предприятия построили мощную мельницу для качественного помола, возвели новые капитальные склады площадью более 3000 квадратных метров, а также благоустроили инфраструктуру поселка, проложив дороги с твёрдым покрытием. С тех пор доставка готовой продукции в Австрию, Чехословакию и Венгрию полностью перешла на надёжные рельсы железнодорожного транспорта.

После прихода советской власти в конце 1944 года все соляные шахты были национализированы, после чего начался этап максимального наращивания добычи. В Солотвино со всего Советского Союза поступали новейшие шахтные механизмы, благодаря чему были открыты брикетный цех и модернизированный солемлин. В 1977 году в эксплуатацию была введена гигантская шахта № 9, проектная мощность которой позволяла добывать до 750 тысяч тонн продукции ежегодно.

Параллельно с промышленным производством на базе выработанных подземных пространств шахт № 8 и № 9 на глубине 300 метров открыли уникальные аллергологические больницы. Особый микроклимат, насыщенный соляными аэрозолями, демонстрировал высочайшую эффективность в лечении пациентов с тяжелыми формами бронхиальной астмы. В течение 1975–1990 годов солекопы реализовали почти 6 миллионов тонн соли, отправляя её в десятки городов СССР и стран Восточной Европы, а разведанных запасов новой шахты при рациональном использовании должно было хватить как минимум на полвека.

Техногенная катастрофа и официальное закрытие предприятия

Трагический поворот в истории солерудника произошел во второй половине 1990-х годов, когда серия мощных природных паводков привела к первым затоплениям подземных ярусов. Ситуация стремительно вышла из-под контроля в начале 2000-х годов из-за резкого и неконтролируемого увеличения притока агрессивных подземных вод. Это спровоцировало разрушительное развитие техногенного карста, в результате чего на поверхности начали появляться гигантские провалы и оползни.

Опасные карстовые процессы уничтожили окружающую инфраструктуру, повредили десятки жилых домов солекопов и привели к полному затоплению лечебных комплексов на глубине. Учитывая угрозу жизни людей, в конце 2008 года уникальные подземные клиники были полностью закрыты, оставив работать только наземные корпуса.

Окончательную точку в многовековой истории предприятия поставил Кабинет Министров Украины 4 марта 2013 года, приняв окончательное решение о полной ликвидации и консервации государственного предприятия "Солотвинский солерудник" с целью предотвращения масштабной экологической катастрофы.

OBOZ.UA предлагает узнать об особенностях курортного Солотвино.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.