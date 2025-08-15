Реку Прут показали на старых черно-белых фото

В сети появились редкие черно-белые фотографии реки Прут. Эти кадры позволяют увидеть, какой была река десятилетия назад, и оценить ее неповторимую природную красоту.

Видео дня

Эти снимки обнародовал в Facebook пользователь Robert Erik. Старые фотографии, обнародованные в сети, напоминают, что эта река — не только важный природный ресурс, но и часть культурного и исторического наследия. Она сохраняет свою красоту несмотря на изменения времени и остается важной частью жизни регионов, через которые протекает.

Посмотрите эти исторические фотографии и больше узнайте об одной из ключевых водных артерий Украины.

Река Прут что известно

Река протекает по территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей, а также Молдовы и Румынии. Она берет начало среди горных вершин Карпат и впадает в Дунай, образуя живописные пейзажи на своем пути.

Длина Прута достигает 967 км, из которых 272 км проходят по территории Украины.

Река начинается между горами Говерла и Брескул в массиве Черногора, а завершает свой путь возле села Джурджулешты в Молдове, в нескольких километрах от украинского города Рени. Ее бассейн охватывает площадь более 27 тысяч км², что делает Прут важной частью гидрографической системы Черного моря.

Верховья реки имеют горный характер с узкими ущельями и многочисленными порогами. Между Ворохтой и Яремче можно увидеть известные водопады, в частности Пробий высотой 8 метров.

Ниже по течению, после Делятина, долина расширяется, и река приобретает более спокойный, равнинный вид. В местах приближения к Дунаю Прут имеет широкую пойму до 5 км и извилистое русло, пригодное для судоходства.

Среди крупнейших украинских притоков — Прутец, Товмачик, Черемош, Рыбница, Ларга и другие.

Река питается преимущественно дождями, но значительную роль играет и снеговое и подземное питание. Для Прута характерны весенние паводки, летние ливневые подъемы воды, а также зимние оттепели, влияющие на сток.

Прут имеет большое хозяйственное значение. В среднем и нижнем течении его воды применяют для орошения, водоснабжения, рыболовства, а также гидроэнергетики — здесь работает Снятинская ГЭС.

Верхнее течение, расположенное в пределах Карпатского национального природного парка, является популярным туристическим направлением, привлекая путешественников и любителей активного отдыха.

OBOZ.UA также предлагает посмотреть фотографии, сохранившие память о реке Малый Уж, которая уже исчезла с карты Украины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.