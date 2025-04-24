Река, которой давно нет: в сети показали старые фото Малого Ужа

Когда в самом сердце Ужгорода протекала тихая, хоть и не слишком глубокая река — Малый Уж. Она разделяла город на своеобразные острова и создавала атмосферу уюта благодаря многочисленным мостикам — их насчитывалось десять.

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В местах, где сегодня курсируют автобусы и авто, раньше можно было ловить рыбу и плыть на лодке. Эта река оставила след не только в топографии города, но и в его памяти. Сегодня ее нет, но она все еще живет в открытках, картинах и воспоминаниях старожилов.

Малый Уж: что известно о пропавшей реке

Первые упоминания о Малом Уже датируются еще X веком, когда он отделился от Большого Ужа на расстояние около километра. В те времена на одном из его рукавов была построена плотина - флудер, используемый для обработки буковой древесины. Именно здесь действовала водяная пилорама, впоследствии давшая толчок развитию деревообрабатывающей промышленности Ужгорода, говорится в сюжете канала smakistorii на youtube.com.

На берегу реки выросла знаменитая Ужгородская фабрика гнутой мебели "Мундус". Ее продукция – элегантные стулья и столы – попадала даже в венские кафе, а позже – в другие уголки Европы и даже за океан. Производство базировалось на доступном сырье из окрестностей города, а река играла ключевую роль в логистике и энергообеспечение.

Остров Маргариты – ужгородский феномен

Интересно, что у Малого Ужа был даже собственный остров – остров Маргариты. Его название является иронической аллюзией на остров Маргит в Будапеште. Хотя значительно меньше, ужгородский остров имел собственных "островян", которые считали себя отдельным сообществом. Сейчас об этом месте напоминает разве что улица Островная и несколько старых домов.

Одним из самых ярких визуальных свидетельств существования реки есть картины Иосифа Бокшая — выдающегося украинского художника. На его полотнах можно увидеть Ужгородский замок, отражающийся в спокойных водах Малого Ужа. Для художника река стала эмблемой времени, памяти и неизменного движения жизни.

Сегодня реку Малый Уж уже не видно, ведь его русло было засыпано в 1930-х годах. По словам инженера Ужгородского водоканала, сейчас на его месте часть городской канализационной системы. Бывшее русло превратилось в подземный лабиринт, через который протекают уже совсем другие "воды".

Однако память о реке живет. Старожилы до сих пор вспоминают его течение, а коллекционеры собирают старые открытки с изображениями Малого Ужа. Для них это не просто хобби, а способ сохранить историю, которой больше нет. И пока остаются воспоминания, река живет — хоть и в воображении местных старожилов.

OBOZ.UA ранее публиковал фотографии Ужгорода в 30-х годах.

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