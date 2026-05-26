Разрушили большевики: в сети показали старые фото уникальной церкви в Луганске

Приход к власти большевиков и начало существования СССР был периодом, безжалостным к историческим памятникам украинских городов. Одним из уникальных сооружений, уничтоженных в те годы, стала Церковь Казанской иконы Божьей Матери в Луганскре.

Архивное фото храма и кадры надругательства над ним уже во времена наступления коммунизма опубликовало Facebook-сообщество "Старые фото Украины". После обретения нашим государством независимости в 1991 году начались разговоры о восстановлении церкви, а в нулевые даже стартовали первые работы. Однако из-за начала войны на востоке судьба ее так и осталась печальной.

Храм появился в 1860-х годах, когда Луганск только набирал обороты как промышленный центр. Инициативу взяли на себя местные жители и купцы: они собрали средства и добились разрешения на строительство. Уже в 1864 году новую церковь освятили. Для тогдашнего Луганска она выглядела довольно масштабно – пять куполов (единственный такой храм в городе), просторный интерьер и изящная архитектура производили большое впечатление.

Со временем Казанская церковь в Луганске обросла дополнительными постройками. В начале ХХ века рядом появилась высокая колокольня, а сам приход стал местом не только богослужений: здесь начали работать школа и библиотека. Фактически это был один из центров городской жизни, куда приходили не только молиться.

Все оборвалось в 1930-х. Советская власть закрыла храм, сняла кресты. А момент демонтажа колоколов в начале 1930 года даже специально сфотографировали и опубликовали в идеологическом журнале "Безбожник". В 1937 году храм полностью разрушили.

От церкви не осталось почти ничего — лишь воспоминания и община, которая пыталась сохраниться. Во время Второй мировой войны богослужения в ней ненадолго возобновили, но уже в 1960-х их снова запретили.

Возвращение к истории началось значительно позже – в конце ХХ века. Сначала верующие получили небольшое помещение, где смогли собираться, а впоследствии заговорили и о восстановлении храма. В 2000-х даже освятили место под новую церковь, однако реализовать замысел полностью так и не удалось. После оккупации Луганска россиянами в 2014 году все работы были полностью прекращены. Сейчас место, где должен был появиться храм, больше похоже на заброшенный советский гараж. Оккупационные власти никак не занимаются развитием города.

