Ялта – это настоящая жемчужина Крымского полуострова, которая издавна влюбляла в себя уникальным сочетанием величественных горных массивов и бескрайнего Черного моря. Главной артерией и сердцем этого курортного города является его знаменитая трехуровневая набережная, где уютные кафе, роскошные пальмы и морской бриз создавали неповторимую атмосферу праздника.

Несмотря на временную оккупацию, Ялта остается частью Украины, которая с нетерпением ждет возвращения законного сине-желтого флага и своих настоящих хозяев.

В соцсети Facebook появилась уникальная подборка исторических черно-белых фотографий, которые демонстрируют вид набережной Ялты на рубеже 1950-1960-х годов. Автором этих атмосферных кадров является известный киевский архитектор Борис Ведерников, который запечатлел тогдашнюю архитектуру и отдыхающих приморского города.

Сегодня эти снимки вызывают особую щемящую боль, поскольку прекрасный крымский курорт сейчас находится под временной российской оккупацией. Архивные материалы позволяют оценить, как менялась главная туристическая артерия полуострова на протяжении десятилетий и каким было ее благоустройство задолго до современных событий. История этого уютного кусочка суши, защищенного от холодных северных ветров горной грядой, насчитывает не одно тысячелетие.

Удобная прибрежная котловина привлекала людей еще в эпоху неолита: археологи обнаружили здесь многочисленные могильники и кремневые орудия труда древних племен, которых условно называют таврами. Позже, в VI-V веках до нашей эры, сюда добрались древнегреческие мореплаватели, которые и дали будущему городу его современное название, а впоследствии набережная стала центром римского и византийского влияния. Однако первое письменное упоминание о поселении появилось лишь в XII веке в арабских географических хрониках "Книга Рожера". На протяжении последующих столетий приморский городок переходил из рук в руки: он принадлежал генуэзцам, входил в состав Готской епархии, пережил разрушительное землетрясение и оказался под властью Османской империи, оставаясь преимущественно скромным греко-армянским поселком.

Официальная история самой набережной началась после 1838 года, когда Ялта получила статус города, а на полуострове начали прокладывать первый почтовый тракт из Севастополя. Сначала улица называлась Почтовой, а ее границы с одной стороны упирались в здание карантинной заставы, а с другой – исчезали в лесных зарослях. Во второй половине XIX века пешеходный бульвар с пристанями отделили от пыльной транспортной магистрали ажурной кованой оградой, переименовав пространство в Александровскую набережную.

Настоящий расцвет главной городской улицы состоялся в 1920-х годах, когда все ее пространство окончательно освободили от транспорта, превратили в зеленую пешеходную зону и назвали в честь Ленина. Свой завершенный архитектурный ансамбль сердце курорта получило уже в послевоенный период – в 1961 году для защиты берега от штормов построили специальную бетонную конструкцию (рисберму), которая сформировала так называемую "нижнюю улицу". В начале нового тысячелетия набережную существенно модернизировали, вымостив брусчаткой, украсив фонтанами, коваными скамейками, иллюминацией и превратив ее в современное пространство для художников, кафе и величественных отелей.

Сегодня километровое променадное пространство, заключенное между Ленинским сквером и улицей Гоголя, имеет ширину до 60 метров и четко разделено на три функциональных уровня:

Первый уровень: расположенная у самой воды рисберма с массивными каменными валунами у подножия.

Второй уровень: основная прогулочная терраса с фигурными чугунными перилами, возвышающаяся над морем чуть более чем на два метра.

Третий уровень: верхняя зона отдыха, утопающая в цветниках и надежно скрытая от морских брызг полосой легких павильонов.

Кроме роскошного панорамного вида на бескрайнюю черноморскую лазурь, скалы Ялтинского заповедника и мыс Ай-Тодор, набережная известна своими скульптурными композициями.

