Полтава в 1944-м: опубликовано фото, сделанное военным США

Полтава всегда занимала особое место на стратегической карте Европы благодаря своему выгодному географическому расположению и статусу важного транспортного узла. В годы Второй мировой войны город превратился в ключевой центр международного военного сотрудничества, став центром уникальной воздушной операции союзников.

Именно здесь пересекались интересы глобальных государств, объединивших усилия ради приближения общей победы над нацизмом.

Недавно сообщество "Старая Полтава" опубликовало уникальный архивный снимок, который демонстрирует вид областного центра в 1944 году. Фотография была сделана лейтенантом Военно-воздушных сил США Дональдом Борби, который служил бомбардиром на самолетах B-17 и занимался аэрофотосъемкой города после завершения активных боевых действий.

Публикация этого кадра позволяет современникам не только увидеть тогдашнюю архитектуру, но и глубже понять роль города в масштабных авиационных маневрах.

На фотографии зафиксирована панорама центральной части Полтавы, где четко угадываются очертания современных локаций. В центре композиции расположена нынешняя улица Небесной Сотни, а рядом с ней – узнаваемое здание Полтавского краеведческого музея имени Василия Кричевского. Вверху кадра виднеется Корпусный парк, к которому простирается современная улица Соборности.

Лейтенант ВВС США Дональд Борби (Donald Borbee) вошел в историю как фотограф, чьи снимки имеют значительную документальную ценность. В частности, он зафиксировал Полтаву в период Второй мировой войны во время проведения операции "Френтик". Его фотоматериалы являются весомым свидетельством присутствия и деятельности американских военно-воздушных сил на территории Украины.

Операция "Фрэнтик"

Стратегия "челночных" ударов и дипломатический успех

Операция "Фрэнтик" базировалась на инновационной концепции "челночных" бомбардировок, которая позволяла самолетам не возвращаться сразу на базы в Италии или Великобритании. Вместо этого тяжелые бомбардировщики приземлялись на советских аэродромах для обслуживания, что значительно расширяло радиус их действия. Это позволяло атаковать стратегические объекты нацистов в Восточной Европе, которые ранее были недосягаемыми.

Политическая основа для такого сотрудничества была заложена во время Тегеранской конференции 1943 года. Президент США Франклин Рузвельт лично обсуждал этот вопрос с Иосифом Сталиным, получив в итоге согласие советского лидера. На Западе операция получила ироническое название "Frantic Joe" ("Неистовый Джо"), намекая на псевдоним Сталина.

Подготовка Полтавского авиационного узла, куда входили базы в Полтаве (№559), Пирятине (№560) и Миргороде (№561), происходила в чрезвычайно сжатые сроки. Советские инженеры укрепляли взлетные полосы для приема тяжелых "Летающих крепостей" B-17 и истребителей сопровождения P-51 "Мустанг". Полтава была выбрана из-за своего идеального географического расположения — почти на одинаковом расстоянии от ключевых авиабаз союзников в Европе.

Боевые вылеты в рамках "Фрэнтик" начались в июне 1944 года и проходили в семь этапов. Американские экипажи выполняли налеты на железнодорожные узлы и заводы, после чего садились на Полтавщине для дозаправки и отдыха. Советская сторона полностью взяла на себя логистику, охрану объектов и инженерное обеспечение.

Для эффективной работы были созданы совместные координационные группы, где работали переводчики, чтобы согласовать технические стандарты. Несмотря на языковые барьеры, авиаторам удалось наладить бытовое и военное взаимодействие. Это был короткий период настоящего боевого братства между представителями разных политических систем.

Однако операция столкнулась с серьезными проблемами, самой болезненной из которых стал ночной налет немецкой авиации на Полтавский аэродром в июне 1944 года. Враг смог уничтожить большое количество американских самолетов и запасов горючего из-за недостатков в системе противовоздушной обороны. Это событие привело к снижению интенсивности полетов и усилению мер безопасности на базах.

Активная фаза сотрудничества продолжалась до сентября 1944 года, после чего операция была постепенно свернута из-за изменения ситуации на фронтах и роста политической напряженности. В целом операция продемонстрировала возможность координации усилий даже несмотря на имеющиеся разногласия между союзниками. "Фрэнтик" доказала, что сложные стратегические замыслы можно реализовать только совместными действиями.

