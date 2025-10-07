Плавали на лодках: в сети показали старые фото наводнения в Чернигове

В апреле 1970 года Чернигов оказался в эпицентре одного из самых мощных наводнений за всю историю своего существования. Поднятие уровня воды произошло стремительно — стихия буквально захватила город за одни сутки. Этот природный катаклизм был признан "катастрофическим" по гидрологической классификации.

Под водой оказались не только окраины, но и районы недалеко от центра, в частности Лесковица, Кавказ, Кордовка. Люди вынужденно передвигались по городу на лодках, а некоторые спасались на чердаках. На углу улиц Полуботка и Пушкина даже образовалось настоящее озеро — тогда это место было естественным понижением.

Пик наводнения пришелся на 19 апреля: уровень воды в Десне достиг отметки 9,76 метра. Для сравнения, это всего на 7 сантиметров ниже рекорда 1931 года. Всего за сутки — с 16 на 17 апреля — река поднялась на 135 см, что повлекло стремительное затопление десятков улиц.

Дорога Чернигов-Киев выполняла функцию естественной дамбы, сдерживая воду от еще большего распространения. Хотя ситуация была критической, паники не возникло — все службы города действовали слаженно, создав специальные штабы для борьбы с последствиями стихии.

Помогали и местные жители, и армия — организовывали эвакуацию, обеспечивали продуктами и переселяли пострадавших в гостиницы и лагеря. В городе развернули три оперативных штаба, которые координировали действия спасателей, добровольцев и служб. Активно работали автоколонны, перевозили имущество и продукты. Для жителей, чьи дома оказались изолированными, доставляли продукты на лодках. Водители, охотники, военные — все стали частью большой спасательной операции.

В борьбу включилась и милиция, которая обеспечивала порядок и не допускала мародерства. Некоторые предприятия, например силикатный завод, не прекращали работы — их защищали от воды с помощью песчаных валов. Особенно впечатляющим является факт спасения животных: охотники спасли сотни диких зверей — зайцев, косуль, лосей, барсука. Это была совместная борьба города и области с природной стихией.

Несмотря на то, что уровень воды начал спадать уже после 24 апреля, последствия наводнения еще долго напоминали о себе. Чернигов быстро оправился, но память о тех событиях сохранилась в фотографиях и воспоминаниях очевидцев.

