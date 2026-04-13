Пасхальные качели: в сети показали старое фото традиции из Донецкой области

Пасха на территории Донетчины всегда отличалась особым колоритом и глубинными народными ритуалами. Одной из самых интересных традиций региона было сооружение массивных деревянных качелей, которые становились центром общественной жизни в праздничные дни.

Пасхальные качели в Украине издавна были частью празднования – их устанавливали почти в каждом селе. Эти конструкции отличались длинными досками для сидения, на которых одновременно катались и дети, и взрослые.

Часто на качелях размещались сразу несколько человек – иногда по трое, пятеро или даже больше. С современной точки зрения такие развлечения выглядят довольно рискованными, ведь сложно представить, как всем удавалось удержаться во время движения.

Этот обычай объединял молодежь и старшее поколение, наполняя села атмосферой единства и весеннего обновления. Благодаря сохранившимся архивным кадрам сегодня мы имеем возможность заглянуть в прошлое и увидеть, как наши предки праздновали Воскресение Христово. Такие исторические свидетельства в очередной раз опровергают мифы об однообразии культуры восточных регионов Украины.

Сообщество "История Украины в ретро фотографиях" недавно обнародовало уникальный снимок, на котором зафиксированы пасхальные гуляния в селе Гришино, которое ныне относится к Покровской громаде. Автором этой ценной фотографии, датированной 1930-ми годами, является выдающийся документалист Марко Зализняк, чьи работы стали настоящей летописью жизни Донетчины прошлого века. На фотографии, которая хранится в фондах государственного архива имени Г. С. Пшеничного, четко видно высокую деревянную конструкцию качели, вокруг которой сплотились местные жители.

Рассматривая детали одежды крестьян на фото, можно заметить тогдашнюю праздничную моду и подготовку к торжествам. Парни позируют в светлых рубашках и пиджаках, демонстрируя сдержанную элегантность, тогда как женщины и девушки сияют в платках и нарядных вышитых рубашках. Отдельное внимание привлекает группа пожилых женщин, которые важно сидят под домом, наблюдая за молодежными развлечениями и сохраняя традиционный уклад сельского праздника.

Для жителей Донетчины катание на качелях было не просто весельем, а глубоким символическим актом, связанным с солнечными циклами. Движение качелей вперед-назад олицетворяло пробуждение природы от зимнего сна и приток жизненной энергии к каждому человеку. Считалось, что высокое качание на Пасху способно обеспечить крепкое здоровье на весь год, призвать удачу и ускорить создание новых счастливых семей.

Обычно качели возводили парни еще за несколько дней до праздника, выбирая для этого просторные места на выгонах или в самом центре села.

Это место мгновенно становилось главной площадкой для социализации, где молодежь имела возможность познакомиться, обменяться шутками или проявить симпатию через ухаживания. Такие гуляния создавали прочную основу для сохранения национальной идентичности и передачи обычаев от родителей к детям.

