Одесса около 100 лет назад: архивное фото

Одесса – город с уникальной историей, где каждая улица хранит отпечаток разных эпох. Одной из самых известных является Ришельевская – центральная артерия, которая формировала культурную и деловую жизнь города еще с XIX века.

Именно здесь появились первые многоэтажные дома, а рядом располагался первый городской театр. Интересно, что на месте начала улицы когда-то находился античный некрополь. Сегодня же старые фотографии помогают ощутить атмосферу Одессы почти столетней давности.

В соцсети Facebook опубликовали архивную фотографию, на которой запечатлена Ришельевская улица в первой половине XX века. Фото позволяет увидеть, каким был город в то время и как выглядела одна из его главных улиц.

Ришельевская расположена в самом центре Одессы и простирается от Ланжероновской до Пантелеймоновской улицы. Она начинается возле Одесского театра оперы и балета — одного из главных символов города. С момента своего основания эта улица играла ключевую роль в жизни Одессы.

История Ришельевской берет начало еще в начале XIX века. Изначально она называлась Театральная, ведь была связана с первым городским театром. Позже улицу переименовали в честь герцога Армана де Ришелье – одного из основателей Одессы, чей дом располагался именно здесь.

В разные периоды улица претерпевала значительные изменения. В советские времена ее переименовали и сделали главной магистралью города, проведя масштабную реконструкцию. Здесь демонтировали трамвайные пути, расширили проезжую часть и запустили троллейбусное движение.

Сегодня Ришельевская сохраняет свою историческую ценность и узнаваемый вид. Одной из ее особенностей стала платановая аллея, которая создает уютный зеленый коридор в центре города. Архивные фото напоминают, как менялась Одесса со временем, но в то же время подчеркивают ее неизменный характер и шарм.

OBOZ.UA предлагает также посмотреть фотографии, какой Одесса была в 70-х годах.

