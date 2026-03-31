Наводнение в Полтаве более 80 лет назад: архивное фото

Жителю современного мегаполиса трудно представить себе в полной мере, что такое весеннее наводнение. Тем не менее, еще в 1940-х годах Полтава страдала от них регулярно.

Географически город расположен в долине реки Ворсклы, поэтому с наступлением тепла быстрое таяние снега в сочетании с дождями приводило к резкому поднятию уровня воды. Особенно сложной ситуация становилась после снежных зим: вода не успевала постепенно сходить и выходила из берегов, затопляя прибрежные районы. Как это выглядело в 1942 году, показали в Facebook-сообществе "Старая Полтава".

Чаще всего под водой оказывались низинные части города, частные усадьбы, огороды и хозяйственные постройки. Именно такой пейзаж и зафиксировал тогда фотограф. Вода в такие периоды заходила во дворы, подмывала фундаменты домов, портила запасы продуктов и дров. Кое-где подтапливало и дороги, из-за чего сообщение между районами усложнялось или вовсе прерывалось.

Местные жители в те времена умели подготовиться к такой напасти заранее. Ценные вещи переносили на чердаки или повышение, скот отводили в безопасные места. Дворы окапывали канавами, чтобы частично отвести воду, укрепляли берега подручными материалами – досками, мешками с песком. В случае сильных разливов для передвижения использовали лодки или импровизированные плоты.

Тем не менее, каждое такое наводнение становилось испытанием. В то же время оно было частью естественного ритма жизни города: вместе с водой приходили плодородные наносы, обогащавшие почву на огородах. Поэтому люди воспринимали весенние разливы не только как проблему, но и как неизбежную составляющую жизни у реки.

