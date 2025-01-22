На Волыни в прошлом веке проводили мотогонки на льду: архивные фото

Снежные поля и замерзшие озера Волыни когда-то превращались в настоящие гоночные трассы для мотоциклистов. В прошлом веке, в частности в 1980-х годах, этот зимний вид спорта был достаточно популярен в регионе.

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Особенно известны были мотогонки в городе Киверцы. Здесь была одна из сильнейших команд по мотоспорту на льду в Украине. В сети появились уникальные архивные фото увлекательных соревнований.

Сегодня Киверцы – это тихий, уютный городок на Волыни. Здесь действуют промышленные предприятия, работают образовательные учреждения, развивается инфраструктура. Киверцы – это также город, где сохранились исторические памятники, напоминающие о богатом прошлом.

Хотя от местного замка остались только руины, он является важным историческим памятником города. Туристов также привлекает церковь святого Николая – одна из старейших на Волыни.

Сейчас немногие знают, что в 1980-х годах Киверцы становились настоящей ледовой ареной и были известны своими мотогонками, которые собирали тысячи зрителей.

Ежегодно зимой проводились соревнования за приз Киричука. Замерзшее озеро становилось местом упорной борьбы лучших гонщиков региона. Фотографиями поделились в Facebook-сообществе "Байкеры Украины – мотообъединение".

Зимой, когда другие виды спорта были ограничены, мотогонки на льду становились доступным и увлекательным досугом. Быстрота, маневры на скользкой поверхности – все это привлекало любителей острых ощущений.

Несмотря на то, что мотогонки на льду уже в прошлом, они оставили яркий след в истории Волыни. Многие до сих пор вспоминают те захватывающие зимние дни, когда на замерзших озерах раздавался рев моторов, а весь город собирался на интересное зрелище.

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