Масштабы пугают: как выглядела подорванная в 1941-м ДнепроГЭС

Днепровская ГЭС – часть каскада гидроэлектростанций на реке Днепр. Она образует старейшее Днепровское водохранилище. Строительство ДнепроГЭС началось в 1927 году и было завершено в несколько этапов. Станция стала символом индустриализации Советского Союза и одним из самых крупных строительных проектов того времени.

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Немногие знают, что в 1941 году ДнепроГЭС была взорвана. Кто и зачем взорвал станцию – читайте в материале OBOZ.UA.

Подрыв ДнепроГЭС в 1941 году

Подрыв Днепровской ГЭС произошел 18 августа 1941 в 20:15. Решение было принято советским командованием с целью усложнить наступление германских войск.

Плотина ДнепроГЭСа была взорвана работниками НКВД. Взрыв подготовили заранее еще в начале августа. Масштабы разрушения были колоссальны – от 20 тонн тринитротолуола (по другим данным – аммонала) в плотине возникла пробоина длиной 175,5 м и высотой 21,2 м. Рухнула вниз почти шестиметровая волна. Дома в прибрежной зоне были полностью разрушены.

Историки говорят, что больше всего пострадали жители низинного района города, где находилась пристань, судоремонтный завод и склады.

По имеющейся информации, взрыв готовило чекистское командование, выполнявших спецзадачи. Местное население никто не уведомил. Ни о каком отселении гражданских речи не шло.

Последствия взрыва ГЭС

После подрыва ГЭС была парализована деятельность промышленных предприятий Запорожья.

Число жертв оценивается историками по-разному. По одним источникам – более 20 тысяч, по другим – от 80 до 120 тысяч.

Цифры не подтверждаются никакими показаниями и расследованиями. О потерях германской армии тоже точно ничего не известно, но поскольку дамба была разрушена при приближении гитлеровцев, возможно, их не было вообще.

Верхмат захватил Запорожье спустя 46 дней после подрыва. Тогда немцы быстро восстановили разрушенную часть дамбы, и уже летом 1942 заработало оборудование.

После разрушения плотины и технических сооружений ГЭС значительно ухудшилось энергоснабжение на Донбассе. Организация "Todt" с участием строительного объединения концерна "Siemens" компании "Philipp Holzmann AG" во времена оккупации взяла на себя восстановление дамбы. В январе 1943 г. началось производство электроэнергии при производственной мощности до 42 МВт.

Новая подготовка к подрыву

Ситуация на фронте за период 1941-1943 годы изменилась, и, готовясь к отступлению, теперь уже немцы начали готовить ДнепроГЭС к разрушению.

Есть свидетельства, что они привезли 12 вагонов взрывчатки и приступили к минированию плотины, было подготовлено 200 тонн взрывчатых веществ и десятки авиабомб.

Восстановление ДнепроГЭС

Восстановление ДнепроГЭС было длительным и сложным процессом. Работы начались сразу после освобождения Запорожья. Однако из-за постоянных обстрелов и боевых действий восстановление затянулось на несколько лет. В марте 1947 года первый агрегат ГЭС был введен в эксплуатацию. Лишь в 1950 году станция была полностью восстановлена и снова начала производить электроэнергию.

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