Каким был Львов в конце XX века: уникальные фото

Львов — один из крупнейших исторических городов Европы, известный своей уникальной архитектурой и насыщенным прошлым. К примеру, его Стрыйский парк, основанный в конце XIX века, является одним из крупнейших на континенте, занимая более 50 гектаров. Именно благодаря этому парку и проведенной здесь Краевой выставке 1894 года, город стал эпицентром внимания, приняв более миллиона посетителей.

Видео дня

Это же эпохальное событие стало толчком для введения электрического трамвая во Львове, который соединял парк с вокзалом. Даже сегодня этот парк хранит память о прошлом: на его границе когда-то состоялся первый в истории Украины футбольный матч.

Недавно в сети появилась подборка редких исторических фотографий, которые дают возможность заглянуть во Львов конца XIX века, продемонстрировав, как выглядели ключевые локации во время интенсивного развития.

Стрыйский парк

Наибольшее внимание среди обнародованных фотографий привлек снимок Стрыйского парка, датированный 1894 годом, на котором зафиксирован один из его фонтанов. Толчком для создания парка и его обустройства стала именно Краевая выставка 1894 года, которая проходила на его верхней террасе и длилась целых полгода.

Это событие считается эпохальным для города Льва, ведь тогда Львов принял более миллиона посетителей, что показало его значимость как регионального центра. Для нужд выставки были возведены многочисленные выставочные павильоны, над которыми работали известные архитекторы и мастера, такие как Юлиан Захаревич и Зигмунт Горголевский.

Работы по благоустройству парка начались еще в 1880-х годах по плану, разработанному известным ландшафтным дизайнером Арнольдом Рерингом. Его проект в корне изменил территорию, которая еще веком ранее считалась зарослями и непроходимыми дебрями. Среди немногих объектов, которые сохранились еще со времен Краевой выставки, выделяется водонапорная башня. Также до наших дней дошел памятник повстанцу Яну Килинскому, установленный в 1895 году, в честь которого некоторое время была названа эта зеленая зона.

Еще одна уникальная фотография 1894 года демонстрирует архитектурную трансформацию центра Львова. Фото фиксирует эффектное монументальное сооружение Галицкой сберегательной кассы, возведенное на месте бывшей гостиницы.

Это здание, расположенное на тогдашней улице Карла Людвига, 15 (ныне проспект Свободы), стало ярким символом финансового и архитектурного роста города на рубеже веков.

Галицкая сберегательная касса была построена на месте популярного отеля "d'Angleterre" – "Английский". Этот отель функционировал с 1840 года на углу улиц Поезуитской и Нижних Валов и был известен своим удачным расположением вблизи рынка и театра.

"Английский" имел сто меблированных номеров и был прибыльным, а в его дворе даже располагался павильон фотоателье Юзефа Эдера. С целью строительства монументального здания сберегательной кассы, гостиничный дом был снесен в 1888 году.

Поэтому обнародованные архивные фотографии 1894 года являются бесценным источником для изучения истории Львова, показывая, как город готовился к эпохальным событиям и как его центральные локации менялись под влиянием прогресса и новых архитектурных решений в конце XIX века.

OBOZ.UA предлагает посмотреть еще ряд исторических фотографий из Львова, чтобы увидеть город с других ракурсов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.