Львов 125 лет назад: в сети показали фото кофейни

Старые фотографии способны оживить историю лучше учебников. В сети обнародовали редкое фото львовской кофейни начала ХХ века, действовавшей в помещении театра Скарбека. Снимок датируют примерно 1900 годом – периодом, когда Львов был частью Австро-Венгерской империи и переживал культурный расцвет.

Кофейни тогда были не просто местом отдыха, а центром интеллектуальной жизни города. OBOZ.UA рассказывает, каким был Львов 125 лет назад и какую роль играл театр в его истории.

На рубеже XIX и ХХ веков кофейни Львова были центрами культурного диалога. Именно в таких заведениях обсуждали новые спектакли, политические события и литературные новинки. Театр Скарбека стал не только художественным, но и светским пространством.

Здание современного Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой было открыто 28 марта 1842 года как Скарбковский театр – в честь его основателя, графа Станислава Скарбека.

На момент открытия это был третий по величине театр в Европе. Сооружение, построенное в классическом стиле по проекту архитекторов Людвика Пихля и Иоганна Зальцмана, занимает целый квартал в центре Львова – между современными улицами Леси Украинки, Театральной, площадью Князя Ярослава Осмомысла и проспектом Свободы.

История труппы, которая впоследствии поселилась во Львове, началась еще в 1917 году в Киеве. Тогда, в период национального подъема, при Троицком народном доме был создан Комитет украинского национального театра. В сентябре 1917 года открылся первый государственный украинский театр, который объединил ведущих актеров и режиссеров того времени. В его составе работали Мария Заньковецкая, Панас Саксаганский, Борис Романицкий.

Однако политическая нестабильность 1917–1919 годов неоднократно прерывала работу театра.

Начало 1920-х годов стало периодом длительных гастролей. Коллектив театра путешествовал по городам Украины, выступая в Чернигове, Харькове, Полтаве, Кременчуге, Запорожье и многих других населенных пунктах.

За восемь лет "странствующей" жизни актеры посетили около ста городов. В репертуаре были как украинские классики – Шевченко, Карпенко-Карый, Кулиш, так и мировая драматургия: Шекспир, Мольер, Шиллер.

В 1931 году театр получил стационарную прописку в Запорожье. Этот период обозначился новыми постановками и расширением репертуара. Однако сталинские репрессии коснулись и театрального коллектива – десятки художников были арестованы и репрессированы.

В 1944 году правительство приняло решение перевести театр во Львов. Именно тогда коллектив поселился в здании бывшего театра Скарбека. С тех пор театр стал неотъемлемой частью культурной жизни Львова.

