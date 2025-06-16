Когда-то был гетманской столицей: Чигирин на старых фото

Некогда гетманская столица, а сегодня небольшой городок с глубокими историческими корнями, Чигирин, остается знаковым местом для понимания украинской истории. Город расположен на берегу реки Тясмин.

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Топография и сохранившиеся элементы древней застройки позволяют представить образ бывшей казацкой столицы. В сети появились уникальные исторические фотографии города.

В XIX веке известный историк Николай Костомаров так описывал Чигирин: "Трудно представить себе город с более красивым местоположением. Он лежит на самом берегу Тясмина, а над ним возвышаются живописные разнообразные горы...". По его словам, здешние жители отличались любовью к садам.

Уже в 1920-х годах, как отмечает черкасский исследователь Александр Солодарь, внешний вид Чигирина почти не изменился. В центре оставались старые кварталы, а топографические названия ("Лучка", "Край", "Загора", "Старый базар", "Подмонастырь" и т.п.) отражали традиционное разделение территории. Местный житель Иван Лютый вспоминал, что город был разделен рекой Тясмин на две части, а над правым берегом возвышалась каменная гора – место бывшей крепости Дорошенко. Вокруг – сады, байраки, могилы. Названия курганов – Чернечанский, Краснопалый, Погибельный – свидетельствовали об историческом значении местности.

Инфраструктурные объекты также имели свою историю. Еще в 1844 году через Тясмин был построен наплавной мост – деревянная конструкция на сосновых сваях, которая соединяла два берега. На главных улицах установили столбы с фонарями. А на берегу реки появилась паровая мельница с электростанцией, принадлежавшая Александру Безрадецкому. Именно эта электростанция обеспечивала город током.

Одним из самых заметных сооружений оставалось здание уездной управы. Это был административный центр уезда, с флигелями и тюрьмой в подвале. Сегодня в реконструированном помещении действует музей Богдана Хмельницкого - символическое возвращение к казацкой эпохе.

Старые фотографии Чигирина отражают архитектуру и природные ландшафты, а также дух города, который помнит о своем гетманском прошлом.

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