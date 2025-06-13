Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото

Город Каменец-Подольский в Хмельницкой области уже давно стал символом исторического величия Украины. Его узнают благодаря впечатляющему средневековому замку, многочисленным фестивалям и древней архитектуре. Но еще интереснее Каменец становится, когда взглянуть на него сквозь объективы прошлого.

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Уникальные фотографии, сделанные более 140 лет назад, позволяют заглянуть в атмосферу города XIX века. Эти кадры - не просто ретроспектива, а настоящее визуальное путешествие во времени.

Ретро-фотографии Каменца-Подольского датируются 1876 годом и принадлежат авторству известного фотографа и художника Михаила Грейма. Художник проживал в городе с 1852 года, где имел собственную фотопечать, и благодаря этому оставил большое наследие фотографий Подолья и Бессарабии. Его особым объектом вдохновения стал именно Каменец-Подольский, пейзажи которого он воспроизводил с чрезвычайной детализацией.

Оригиналы этих снимков хранятся в Польской академии знаний в Кракове. В сопроводительной подписи к коллекции говорится, что Михаил Грейм подарил эти фотографии Антропологической комиссии Академии. Этот жест сохранил для потомков бесценное визуальное свидетельство того, каким был город более полутора веков назад.

На старинных снимках можно увидеть панорамы Каменца-Подольского с точностью до мелочей: узкие улочки, мосты, церкви и, конечно, знаменитую крепость. Все элементы образуют впечатляющую композицию, которая и сегодня завораживает своей гармонией. Город выглядит как живой музей под открытым небом, где каждый камень дышит историей.

Эти фото вызывают не только восхищение, но и ностальгию - хочется пройтись по старым кварталам, прикоснуться к аутентичной брусчатке, вглядеться в окна домов, которые еще помнят жителей XIX века. Благодаря работе Грейма, у нас появилась возможность почувствовать, как выглядел город в ту эпоху без туристических украшений и современного антуража.

Каменец-Подольский в фотографиях Михаила Грейма - это не просто прошлое, зафиксированное на пленке. Это эстетика времени, вдохновляющая современников снова и снова возвращаться в город, который умеет беречь память и делиться ею сквозь поколения.

OBOZ.UA предлагает посмотреть фотографии Каменца-Подольского, которые были сделаны еще в 1876 году.

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