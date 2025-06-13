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Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото

Елена Былим
История городов Украины
4 минуты
426
Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото

Город Каменец-Подольский в Хмельницкой области уже давно стал символом исторического величия Украины. Его узнают благодаря впечатляющему средневековому замку, многочисленным фестивалям и древней архитектуре. Но еще интереснее Каменец становится, когда взглянуть на него сквозь объективы прошлого.

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Уникальные фотографии, сделанные более 140 лет назад, позволяют заглянуть в атмосферу города XIX века. Эти кадры - не просто ретроспектива, а настоящее визуальное путешествие во времени.

Ретро-фотографии Каменца-Подольского датируются 1876 годом и принадлежат авторству известного фотографа и художника Михаила Грейма. Художник проживал в городе с 1852 года, где имел собственную фотопечать, и благодаря этому оставил большое наследие фотографий Подолья и Бессарабии. Его особым объектом вдохновения стал именно Каменец-Подольский, пейзажи которого он воспроизводил с чрезвычайной детализацией.

Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото
Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото
Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото
Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото

Оригиналы этих снимков хранятся в Польской академии знаний в Кракове. В сопроводительной подписи к коллекции говорится, что Михаил Грейм подарил эти фотографии Антропологической комиссии Академии. Этот жест сохранил для потомков бесценное визуальное свидетельство того, каким был город более полутора веков назад.

Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото
Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото
Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото
Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото

На старинных снимках можно увидеть панорамы Каменца-Подольского с точностью до мелочей: узкие улочки, мосты, церкви и, конечно, знаменитую крепость. Все элементы образуют впечатляющую композицию, которая и сегодня завораживает своей гармонией. Город выглядит как живой музей под открытым небом, где каждый камень дышит историей.

Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото
Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото
Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото
Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото

Эти фото вызывают не только восхищение, но и ностальгию - хочется пройтись по старым кварталам, прикоснуться к аутентичной брусчатке, вглядеться в окна домов, которые еще помнят жителей XIX века. Благодаря работе Грейма, у нас появилась возможность почувствовать, как выглядел город в ту эпоху без туристических украшений и современного антуража.

Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото
Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото
Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото
Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото

Каменец-Подольский в фотографиях Михаила Грейма - это не просто прошлое, зафиксированное на пленке. Это эстетика времени, вдохновляющая современников снова и снова возвращаться в город, который умеет беречь память и делиться ею сквозь поколения.

Каменец-Подольский показали 140 лет назад: уникальные фото

OBOZ.UA предлагает посмотреть фотографии Каменца-Подольского, которые были сделаны еще в 1876 году.

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