Какой была послевоенная Полтава: архивное фото

В годы Второй мировой войны Полтава имела важное стратегическое значение. Город пережил оккупацию, значительные разрушения и неоднократно становился местом, где военная инфраструктура играла ключевую роль.

Архивное фото послевоенной Полтавы помогает увидеть город в период, когда он еще не оправился полностью от разрушений, но уже двигался вперед. Такие кадры хранят память о людях, которые восстанавливали улицы, площади и здания.

18 сентября 1941 года Полтаву оккупировали немецкие войска. После этого город стал административным центром Полтавского гебита. В период оккупации была уничтожена значительная часть городской инфраструктуры, промышленных объектов, жилого фонда, а также культурных и образовательных учреждений.

Несмотря на сложные условия, в Полтаве действовали ячейки украинского подполья. Также работали гуманитарные организации, в частности Украинский Красный Крест. 23 сентября 1943 года город освободили.

На архивном фото показана послевоенная Полтава. Это место, которое ныне известно как Театральная площадь. В кадре зафиксирована подготовка к проведению выставки народного хозяйства. Выставка должна была демонстрировать восстановление, труд и развитие после войны.

Кстати, летом 1944 года полтавский аэродром стал базой для совместной советско-американской операции "Френтик". В ее рамках американские бомбардировщики и истребители совершали боевые вылеты с советской территории.

