В сети показали военный аэродром в Полтаве: фото времен Второй мировой

Полтава в годы Второй мировой войны играла важную стратегическую роль. Город пережил оккупацию, масштабные разрушения и стал базой для международного военного сотрудничества. В частности, именно здесь реализовывали совместную советско-американскую операцию "Френтик".

В разные периоды инфраструктуру Полтавы использовали советские, немецкие и американские военные подразделения. Недавно в открытом доступе появились архивные фото военного аэродрома.

18 сентября 1941 года город был оккупирован немецкими войсками. Полтава стала административным центром Полтавского гебита.

За время оккупации была уничтожена значительная часть городской инфраструктуры, промышленных объектов, жилого фонда, культурных и образовательных учреждений.

В городе действовали ячейки украинского подполья, а также гуманитарные организации, в частности Украинский Красный Крест.

23 сентября 1943 года Полтаву освободили.

Летом 1944 года полтавский аэродром стал базой для совместной советско-американской операции "Френтик". В ее рамках американские бомбардировщики и истребители совершали боевые вылеты с советской территории.

Всего было выполнено 2207 боевых вылетов, в ходе которых уничтожено более 160 немецких самолетов. Полтава выполняла функцию одного из ключевых центров координации союзнических действий на этом направлении.

